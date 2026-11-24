దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా.. డైరెక్టర్ పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఇప్పటికే సినిమా చూసిన సినీ ప్రముఖులు తమతమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తుండగా.. తాజాగా సినిమా చూసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
‘తాజాగా ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ సినిమాను చూశా. ఈ చిత్రం నన్ను ఎంతో కదిలించింది. ద్వితీయార్ధం అయితే భావోద్వేగానికి గురిచేసింది. దర్శకుడు పవన్ సాధినేని ఓ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను ఎంతో నమ్మకంతో, అద్భుతంగా తెరపైకి తీసుకొచ్చారు.దుల్కర్ సల్మాన్, సత్విక వాల్లీల సహజమైన నటన పాత్రలకు ప్రాణం పోసింది
పిల్లలతో కలిసి చూడండి
శ్రుతిహాసన్, రుహాని శర్మతో పాటు మిగతా నటీనటులంతా తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం ప్రేక్షకులకు చేరువ చేసింది. తల్లిదండ్రులందరూ తమ పిల్లలతో కలిసి ఈ సినిమాను చూడాలి. ఈ కథ వారిలో గొప్ప స్ఫూర్తిని నింపుతుంది’ అని ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
కాగా ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నంనిర్మించారు. సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్ కాగా.. శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మంచి స్పందన అందుకుంది.
(ఇదీ చదవండి: కూతురు కొత్త ప్రయాణం..! రామ్ చరణ్కు స్పెషల్ మూమెంట్..?)
#AakasamloOkaTara సినిమా చూశాను. నా మనసును ఎంతో కదిలించిన చిత్రం ఇది. ఇంత స్ఫూర్తిదాయకమైన కథను ఎంతో నమ్మకంతో, అద్భుతంగా తెరకెక్కించిన దర్శకుడు @pavansadineni ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా సెకండాఫ్ అంతా ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను. @dulQuer, @satveeravalli తమ సహజమైన నటనతో పాత్రలకు ప్రాణం పోశారు. @shrutihaasan, @iRuhaniSharma తో పాటు నటీనటులందరూ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. @gvprakash సంగీతం, @sujithsarang అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణం కథలోని భావోద్వేగాలను మరింతగా మనసుకు హత్తుకునేలా చేశాయి. ప్రతి సాంకేతిక విభాగం పనితీరు ప్రశంసనీయం. తల్లిదండ్రులందరూ తప్పకుండా మీ పిల్లలతో కలిసి ఈ సినిమా చూడండి. ఈ కథ వారిలో గొప్ప స్ఫూర్తిని నింపుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ప్రొడ్యూసర్స్ స్వప్న సినిమా, గీతా ఆర్ట్స్, లైట్ బాక్స్ మీడియా సంస్థలకు, చిత్ర బృందం మొత్తానికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు! 👏💐 @GeethaArts @SwapnaCinema @Lightboxoffl
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 24, 2026