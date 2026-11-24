పిల్లలు తొలిసారి బడిలో అడుగుపెట్టే క్షణం ప్రతి తల్లిదండ్రికీ ఎంతో ప్రత్యేకం. తమ చిన్నారుల జీవితంలో కొత్త ప్రయాణం మొదలవుతుంటే ఆ ఆనందమే వేరు. ఇప్పుడు అలాంటి మధురమైన అనుభూతిని మెగా పవర్స్టార్ రామ్చరణ్, ఉపాసన దంపతులు ఆస్వాదిస్తున్నట్లు ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
వారి గారాలపట్టి క్లింకార కొణిదెల తాజాగా ప్రీ స్కూల్లో అడుగుపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో రామ్చరణ్, ఉపాసన స్వయంగా తమ కుమార్తెను ప్రీ స్కూల్కు తీసుకెళ్లి అక్కడ చేర్పించినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ సందర్భంగా క్లింకార తన చేష్టలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ చిన్నారిని చూసిన అభిమానులు ఈ వీడియోను సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే క్లింకార ప్రీ స్కూల్లో చేరిన విషయంపై రామ్చరణ్, ఉపాసన దంపతుల నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
(ఇదీ చదవండి: మహేశ్బాబుపై ఆందోళన .. ఆ డైరెక్టర్ కోసమేనా..?)
🥹❤️ క్యూట్ మూమెంట్..! క్లిన్ కారా ఫస్ట్ డే స్కూల్ 🏫❤️ #KlinKaara #RamCharan #Upasana #MegaFamily #Tollywood https://t.co/dqoMYzdCha
— Janya Digital Media (@janyamedia1) November 23, 2026