రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా నటించిన మూవీ రామాయణ. ఈ దీపావళి సందర్భంగా థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే రూ.1700 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో రికార్డుల మీద రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో కేజీఎఫ్ హీరో యశ్ రావణుడి పాత్రలో మెప్పించారు.
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తాజాగా రామాయణ టీమ్ ఆడియన్స్కు బంపరాఫర్ ప్రకటించింది. ఇవాళ కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా రామాయణ మూవీ టికెట్ కేవలం రూ.99 కే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అయితే 2డీ, 3డీ, ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లలోనే అత్యధిక డిస్కౌంట్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు. కొన్ని ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ధరలు యథావిధిగానే ఉండనున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.1,700 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టిన రామాయణ.. కేవలం ఇండియాలోనే రూ.955 కోట్ల నికర వసూళ్లు సాధించింది. ఈ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కీలక పాత్రల్లో మెప్పించారు. ఈ మూవీ సీక్వెల్ వచ్చే ఏడాది దీపావళికి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
Experience Ramayana on the big screen this Tuesday, with tickets starting at just ₹99*. Wishing everyone a blessed Gurpurab. 🙏 Book your tickets now! 🏹 Ramayana, now playing in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/UOxdBZdLcN
— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 23, 2026