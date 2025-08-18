 ఇండస్ట్రీలో మా పరిస్థితి చాలా దారుణం: ప్రముఖ సింగర్ ఆవేదన | Singer Kanika Kapoor says singers earn just Rs 101 for songs in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kanika Kapoor: 'ఇండస్ట్రీలో మా పరిస్థితి చాలా దారుణం'

Aug 18 2025 11:43 AM | Updated on Aug 18 2025 11:56 AM

Singer Kanika Kapoor says singers earn just Rs 101 for songs in India

సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్‌డమ్‌ తర్వాత ఎక్కువగా వినిపించే మాట రెమ్యునరేషన్. హీరోకు ఎన్ని కోట్లు, హీరోయిన్‌కు ఎంత అనే చర్చ మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక్క సినిమాకు డైరెక్టర్‌ ఎంత తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడున్న మార్కెట్‌లో స్టార్‌ హీరోలైతే కోట్ల రూపాయల్లో పారితోషికం అందుకుంటున్నారు. కొందరు డైరెక్టర్స్ సైతం హీరో రేంజ్‌లో రెమ్యునరేషన్ తీసుకునేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇంత భారీ మొత్తంలో కోట్ల రూపాయలు తీసుకుంటున్న సినీ ఇండస్ట్రీలో సింగర్స్ పరిస్థితి మాత్రం భిన్నంగా ఉందని చెబుతోంది ప్రముఖ గాయని కనికా కపూర్. ఇండియాలో కొంతమంది సింగర్స్‌కు కనీస పారితోషికం కూడా దక్కడం లేదని ‍అన్నారు.

బేబీ డాల్, చిట్టియాన్ కలైయాన్ లాంటి హిట్ సాంగ్స్‌తో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న  ప్రముఖ సింగర్ కనికా కపూర్. ఇండియాలో సింగర్స్ రెమ్యునరేషన్‌పై ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తాజాగా ఓ చిట్‌చాట్‌లో పాల్గొన్న ఆమె బాలీవుడ్‌లో సింగర్స్‌ ఎందుర్కొంటున్న ఆర్థిక సమస్యల గురించి మాట్లాడింది. తనకు సరైన పారితోషికం లభించడం లేదని తెలిపింది. నాతో పాటు స్టార్‌ హోదా గాయకుల పరిస్థితి కూడా ఇదేనన్నారు. సింగర్స్‌ లైవ్ కన్సర్ట్‌ ద్వారా మాత్రమే డబ్బులు సంపాదించే అవకాశముందని వెల్లడించారు.

కనికా కపూర్ మాట్లాడుతూ.. " బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో సింగర్స్‌కు తగిన పారితోషికం లభించదు. నాకు ఓ కాంట్రాక్ట్‌లో కేవలం రూ. 101 చెల్లించారు. అది కూడా ఈ డబ్బులతో మీకు సాయం చేస్తున్నామని నాతో గొప్పగా చెప్పారు. కేవలం నాకే కాదు.. స్టార్‌ హోదా ఉన్నవారి పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. భారతదేశంలో పెద్ద సింగర్ తన ఐకానిక్ పాటలకు చాలా వరకు డబ్బు పొందుతాడని నేను అనుకోవడం లేదు. సింగర్స్‌కు లైవ్ కన్సర్ట్స్‌ మాత్రమే డబ్బు సంపాదించే ఏకైక మార్గం. మీరు ప్రదర్శన ఇవ్వగలిగినంత వరకు సంపాదిస్తూనే ఉంటారు. అలాగే మాకు ఏదైనా జరిగితే పెన్షన్ పథకం కూడా లేదు" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

కాగా.. కనికా కపూర్ 'రాగిణి ఎంఎంఎస్- 2'లోని  'బేబీ డాల్'పాటతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సాంగ్‌తో ఓవర్‌నైట్ స్టార్‌గా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత లవ్లీ 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్', దేశీ లుక్ 'ఏక్ పహేలి లీలా', బీట్ పె బూటీ 'ఎ ఫ్లయింగ్ జాట్' వంటి వరుస హిట్‌ సాంగ్స్‌తో బాలీవుడ్‌లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఇటీవల బాలీవుడ్‌లో 'మేరే హస్బెండ్ కి బివి' చిత్రంలోని 'గోరీ హై కలైయాన్' పాటను పాడారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద భారతీయ పరేడ్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక (ఫోటోలు)
photo 2

బెడిసికొట్టినా సరే.. ఏపీలో మొదలైన ఉచిత బస్సు కష్టాలు! (చిత్రాలు)
photo 3

నారా రోహిత్‌ ‘సుందరకాండ’ మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

భారీ వర్షం విశాఖపట్నం విలవిల (ఫొటోలు)
photo 5

బోనాలతో ఘనంగా తెలంగాణ గంగ తెప్పోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Sensational Comments On JC Prabhakar Reddy Cheap Politics 1
Video_icon

Kethireddy Pedda Reddy: కేస్తులకు నేను భయపడే వ్యక్తిని కాదు...

European Leaders to Join Zelensky at White House 2
Video_icon

ఈరోజు వైట్ హౌస్ లో ట్రంప్-జెలెన్ స్కీ భేటీ
Steel Plant Employees To Protest at the Steel Plant Administration Building 3
Video_icon

Steel Plant Employees: పరిపాలనా భవనం ఎదుట కార్మికుల ఆందోళన
Indian Stock Market Hits Highs 4
Video_icon

భారీ లాభాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు
Tadipatri Police Stops Kethireddy Pedda Reddy Against to High Court Instructions 5
Video_icon

తాడిపత్రికి బయలుదేరిన పెద్దారెడ్డిని ఆపేసిన పోలీసుల
Advertisement
 