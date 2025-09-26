సిద్ధు జొన్నలగడ్డ.. ఈ పేరు చెప్పగానే టిల్లు, టిల్లు స్క్వేర్ సినిమాలే గుర్తొస్తాయి. వీటితో తనకంటూ సెపరేట్ బ్రాండ్ సృష్టించుకున్నాడు. అయితే ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో 'జాక్' అనే మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. వైష్ణవి చైతన్య హీరోయిన్గా చేసింది. అయితే ఈ చిత్రం ఘోరంగా ఫ్లాప్ అయింది. తొలిరోజే ప్రేక్షకుల నుంచి నిరాదరణకు గురైంది. అయితే ఈ మూవీ ఫ్లాప్ దెబ్బకు హీరో సిద్ధు.. తన రెమ్యునరేషన్ తిరిగేచ్చాశడనే టాక్ వినిపించింది. అయితే అందరూ అవి రూమర్స్ అనుకున్నారు. కానీ అది నిజమేనని ఇప్పుడు సిద్ధు క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
ఇతడు నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'తెలుసు కదా'. రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం.. దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టారు. రెండు పాటలు రిలీజ్ చేస్తే రెస్పాన్స్ బాగానే వచ్చింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సిద్ధు.. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా లేకపోవడం, గతంలో ఛాన్సుల కోసం వెళ్తే తనకెదురైన అనుభవాల్ని బయటపెట్టాడు. అప్పు చేసి మరీ డబ్బులు తిరిగివ్వాల్సి వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చాడు.
'జాక్ సినిమా నిజంగానే ఆడలేదు. ఆ విషయంలో నాకు కూడా బాధ వేసింది. అందుకే రూ.4.75 కోట్లు అప్పు చేసి మరీ తిరిగిచ్చేశాను. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నా చేతిలో డబ్బుల్లేవు. అందుకే అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ మూవీతో కొందరు నష్టపోయారు. అది నాకు నచ్చలేదు. అందుకే అలా డబ్బులు ఇచ్చేశాను. అయితే డబ్బులు ఇచ్చినందుకు బాధపడట్లేదు. అవి ఇప్పుడు ఎలా తీర్చాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను' అని హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ చెప్పుకొచ్చాడు.
