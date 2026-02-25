 ఇందులో ప్రాపగండా ఎక్కడుంది..? దురంధర్‌పై సీనియర్ నటుడు రివ్యూ | Bollywood Veteran Shatrughan Sinha Calls Dhurandhar A Cinematic Masterpiece Amid Criticism, Check Post Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dhurandhar Movie: అదొక అధ్భుతం.. దురంధర్‌పై సీనియర్ నటుడు రివ్యూ

Feb 25 2026 4:32 PM | Updated on Feb 25 2026 5:17 PM

Shatrughan Sinha calls Dhurandhar a masterpiece

దురంధర్‌ మూవీతో రణ్‌వీర్ సింగ్‌ బాక్ బస్టర్‌ హిట్ కొట్టేశారు. గతేడాది డిసెంబర్ 5న రిలీజైన ఈ సినిమా 2025లో ‍అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. ఛావా, కాంతార-2 చిత్రాల వసూళ్లను అధిగమించింది. ఈ మూవీకి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. అయితే ఈ సినిమాపై కొందరు విమర్శలు చేశారు. దీనిపై ప్రాపగండా చిత్రమని ముద్రవేశారు.

తాజాగా ఈ మూవీపై బాలీవుడ్ నటుడు శతృఘ్న సిన్హా మాట్లాడారు. దురంధర్ ఓ మాస్టర్ పీస్‌ అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమాను రూపొందించారని కొనియాడారు.  సాంకేతికత పరంగానూ ప్రేక్షకులను మెప్పించిందన్నారు.  బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్‌లో చాలా వాస్తవిక పద్ధతిలో రూపొందించారని అన్నారు. అద్భుతమైన టాలెంట్‌ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి రణ్‌వీర్ సింగ్ అని  అభివర్ణించారు. ఈ సినిమాను ఒక సంపూర్ణ కళాఖండమని అభివర్ణించారు. ఇందులో ఎలా ప్రాపగండా లేదని.. సినిమాను సినిమాగానే చూడాలని శతృఘ్న సిన్హా సూచించారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

కాగా.. ధురంధర్‌ మూవీలో రణ్‌వీర్ సింగ్  హంజా అలీ మజారి పాత్ర పోషించారు.  ఈ చిత్రంలో ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్,  అక్షయ్  అర్జున్ రాంపాల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రంలో రణవీర్ సరసన సారా అర్జున్ తొలిసారి హీరోయిన్‌గా మెప్పించారు.  ప్రస్తుతం ధురంధర్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 4

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 5

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Good News for Employees EPFO Reinstates Higher Pension for Employees 1
Video_icon

Good News: 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. అధిక పెన్షన్ పునరుద్ధరణ
Villagers Block TDP Leaders Over Navy Arms Depot in Eluru District 2
Video_icon

Eluru : టీడీపీ నేతలకు షాక్! నేవీ డిపోకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తుల ఆందోళన
Botsa Satyanarayana about Diarrhea Cases in Srikakulam District 3
Video_icon

డయేరియా వ్యాప్తికి కారణం అదే దయచేసి చర్యలు తీసుకోండి
YS Jagan Participates in Homa 4
Video_icon

హోమంలో పాల్గొన్న జగన్
Youtuber Komali Akhil Reddy CCTV Video Revealed 5
Video_icon

Youtuber కోమలి ఘటనలో బయటపడ్డ CCTV వీడియో
Advertisement
 