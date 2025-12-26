 మందు మానేశా.. ఇండస్ట్రీలో తాగుబోతులు లేరిక! | Shakti Kapoor: I Gave Up Drinking 5 Years Ago | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బిగ్‌బాస్‌ వల్ల సల్మాన్‌తో గొడవ.. శక్తి కపూర్‌ ఏమన్నారంటే?

Dec 26 2025 3:53 PM | Updated on Dec 26 2025 3:53 PM

Shakti Kapoor: I Gave Up Drinking 5 Years Ago

ప్రముఖ నటుడు శక్తి కపూర్‌, స్టార్‌ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ కలిసి ఎన్నో సినిమాలు చేశారు. జుడ్వా, చల్‌ మేరే భాయ్‌, హమ్‌ సాత్‌ సాత్‌ హే, హలో బ్రదర్‌, కహీ ప్యార్‌ నా హోజాయే.. ఇలా అనేక చిత్రాల్లో నటించారు. అయితే 2005లో శక్తి కపూర్‌ ఓ పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చే అమ్మాయిలు ప్రలోభాలకు గురి చేశాడంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో సల్మాన్‌.. శక్తి కపూర్‌తో కలిసి నటించడం ఆపేశాడు.

అవమానభారం
2011లో శక్తికపూర్‌ హిందీ బిగ్‌బాస్‌ ఐదో సీజన్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఈ షోకి సల్మాన్‌ ఖాన్‌, సంజయ్‌ దత్‌ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. రియాలిటీ షో సమయంలో సల్లూ భాయ్‌.. శక్తిని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అతడిని కావాలనే పక్కనపెట్టేశాడు. దీంతో శక్తికి అవమానంతో తలకొట్టేసినట్లయింది. బిగ్‌బాస్‌ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఆయన సల్మాన్‌పై ఎదురుదాడికి దిగాడు. ఆడవాళ్లను కొడతాడని నింద వేశాడు. అలా ఇద్దరి మధ్య అగాథం ఏర్పడింది.

ఎవరితోనూ గొడవల్లేవ్‌
దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత తమ మధ్య పరిస్థితులు చక్కబడ్డాయంటున్నాడు శక్తికపూర్‌. ఇప్పుడు తనకెవరితోనూ గొడవలు లేవు అని చెప్తున్నాడు. మద్యపానానికి కూడా దూరంగా ఉంటున్నానన్నాడు. మందు మానేసి ఐదేళ్లవుతోందని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో మందుబాబులకన్నా ఆరోగ్యంపై ఫోకస్‌ చేసేవాళ్లే ఎక్కువున్నారు. గతంలో అయితే చాలామంది స్టార్స్‌ తాగి మరీ సెట్స్‌కు వచ్చేవాళ్లని గుర్తు చేసుకున్నాడు. శక్తి కపూర్‌ వందలాది సినిమాల్లో నటించగా ఆయన కుమారుడు సిద్దాంత్‌ నటుడిగా, శ్రద్దా కపూర్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తోంది.

చదవండి: రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దేవర నటి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో సినీ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలను షేర్ చేసిన సమంత.. (ఫోటోలు)
photo 3

‘శంబాల’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

టీటీడీ ఘోర వైఫల్యం.. భక్తుల ఆగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 5

‘భర్త’ను మరోసారి పెళ్లి చేసుకున్న వీనస్‌ విలియమ్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
200 KG Of Meat And Liquor Seized In Srisailam 1
Video_icon

శ్రీశైలంలో ఘోరం.. 200 కేజీల మాంసం.. లిక్కర్ స్వాధీనం.. కార్లు సీజ్
Director Trivikram Srinivas And NTR New Movie 2
Video_icon

ఎన్టీఆర్-త్రివిక్రమ్ సినిమా.. క్రేజీ అప్డేట్!
West Godavari Woman Trapped In Muscat 3
Video_icon

నన్ను లక్షకు అమ్మేశాడు.. కాపాడండి సార్
Drunken ASI Pilli Ravi Hulchul On Road At Chirala 4
Video_icon

మద్యం మత్తులో వీరంగం సృష్టించిన ఏఎస్సై
Husband Burns Wife Alive In Hyderabad 5
Video_icon

భార్యపై అనుమానంతో నిప్పు పెట్టిన భర్త
Advertisement
 