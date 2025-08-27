 కోట్లు విలువ చేసే కారు కొన్న 'కేజీఎఫ్' విలన్ | Sanjay Dutt Buys ₹4 Crore Mercedes Maybach GLS Luxury Car – Latest Tollywood & Bollywood Update | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sanjay Dutt: బాబా గ్యారేజీలో మరో కాస్ట్ లీ కారు

Aug 27 2025 10:37 AM | Updated on Aug 27 2025 11:02 AM

Sanjay Dutt Buys Mercedes Maybach GLS Car

టాలీవుడ్‌లో స్టార్స్ వ్యక్తిగత విషయాల్ని ఆచితూచి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు. బాలీవుడ్‌లో స్టార్స్.. ఇల్లు లేదా కారు లాంటివి కొన్న వెంటనే ఆ ఫొటోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇప్పుడు అలానే సీనియర్ నటుడు కమ్ దక్షిణాది చిత్రాల్లో విలన్‌గా చేస్తున్న సంజయ్ దత్ ఇప్పుడు ఖరీదైన లగ్జరీ కారు కొనుగోలు చేశాడు. ఇంతకీ ఆ కారు సంగతేంటి? దాని రేటు ఎంత?

(ఇదీ చదవండి: 'సుందరకాండ' సినిమా రివ్యూ)

అప్పట్లో హీరోగా ఎన్నో హిందీ సినిమాలు చేసిన సంజయ్ దత్.. ప్రస్తుతం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో కీలక పాత్రలు చేస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. రీసెంట్ టైంలో అయితే కేజీఎఫ్ 2, లియో, ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రాల్లో ప్రతినాయక ఛాయలున్న రోల్స్ చేశాడు. కాకపోతే వీటిలో 'కేజీఎఫ్' సీక్వెల్‌లో ఈయన చేసిన పాత్ర బాగా వర్కౌట్ అయింది. ప్రస్తుతం హిందీలో పలు మూవీస్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. సంజయ్ దత్ ఇప్పుడు మెర్సిడెజ్ కంపెనీకి చెందిన మేబాచ్ జీఎల్ఎస్ మోడల్ కారుని కొనుగోలు చేశాడు. మార్కెట్‌లో దీని ధర రూ.4 కోట్ల వరకు ఉంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో తమిళ హిట్ సినిమా.. ఇప్పుడు తెలుగులోనూ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

యాంకర్ లాస్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

వినాయక చవితి పూజకుపయోగించే పత్రి పేర్లు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసా?
photo 3

ఫ్రెండ్స్‌తో థాయిలాండ్ వెళ్లిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

నాకు తెలిసిన శక్తిమంతమైన మహిళ: పీవీ సింధు భావోద్వేగం (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ దర్శకులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Mass Warning to Nara Lokesh 1
Video_icon

Ambati Rambabu: నీ టైం అయిపొయింది అంబటి మాస్ వార్నింగ్
Misbehave With Girls In Hyderabad 2
Video_icon

Garam Garam Varthalu: హైదరాబాద్‌లో నెమలీక గ్యాంగ్‌

Helicopter Crashes Into Pond While Collecting Water in France 3
Video_icon

Garam Garam Vathalu: నీళ్లలో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్
Heavy Rain In Hyderabad 4
Video_icon

వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
Allu Arjun and Atli Plans Hollywood Level Project 5
Video_icon

అల్లు అర్జున్‌తో హాలీవుడ్‌ పవర్‌ హౌస్‌..

Advertisement
 