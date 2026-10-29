సాయిపల్లవి.. తన నటనతోనే కాదు.. వ్యక్తిత్వంతోనూ ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ‘రామాయణ’ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. తాజాగా తన జీవిత భాగస్వామి ఎలా ఉండాలో మనసులో మాట బయటపెట్టారు. అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి’లో రామాయణ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రణ్బీర్ కపూర్, రవి దూబేతో కలిసి సాయిపల్లవి ఈ కార్యక్రమంలో సందడి చేశారు. ఓ సందర్భంలో తనకు కాబోయే వ్యక్తిలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలో వివరించారు.
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తప్పులు సరిదిద్దుకోవాలి!
అమితాబ్ బచ్చన్.. మీ జీవిత భాగస్వామిలో ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు? అని సాయి పల్లవిని ప్రశ్నించారు. దీనికి ఆమె స్పందిస్తూ.. ముందుగా అతడు మంచి మనిషి అయి ఉండాలని చెప్పారు. తన గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వ్యక్తి కాకూడదని, తన ప్రవర్తనను తాను విశ్లేషించుకోగలగాలని పేర్కొన్నారు.
‘తాను చేసే పనులను ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలి. జీవితంలో తానెక్కడ ఉన్నాడో అర్థం చేసుకునే పరిణతి ఉండాలి. తప్పులు చేయొచ్చు.. కానీ వాటిని సరిదిద్దుకోవాలి. తన తప్పులకు ఇతరులను నిందించకూడదు. నిజానికి నా కోరికలు మరీ పెద్దవి ఏమీ కాదు. అతడు మంచి మనిషి అయి ఉండాలి. వంట చేయడం కూడా తెలిస్తే ఇంకా మంచిది’ అని సాయిపల్లవి తన మనసులో మాటను వెల్లడించారు.
సీతపాత్రలో సాయిపల్లవి..
రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా వస్తోన్న మూవీ రామాయణ. ఈ చిత్రానికి నితీశ్ తివారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ రెండు పార్టులుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమా పార్ట్-1 ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తవ్వగా వచ్చేనెల 5న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రంలో యశ్ రావణుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు.