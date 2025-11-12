 కాంతార చాప్టర్-1.. రిషబ్ శెట్టి గూస్‌బంప్స్‌ వీడియో చూశారా? | Rishab Shetty ICONIC Transformation In Kantara A Legend Chapter 1 | Sakshi
Kantara Chapter 1: కాంతార చాప్టర్-1.. ఈ గూస్‌బంప్స్‌ వీడియో చూశారా?

Nov 12 2025 7:02 PM | Updated on Nov 12 2025 7:34 PM

Rishab Shetty ICONIC Transformation In Kantara A Legend Chapter 1

రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ కాంతార చాప్టర్-1. దసరా కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఏకంగా రూ.800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో విక్కీ కౌశల్ ఛావాను దాటేసింది. దీంతో 2025లో అత్యధి వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌గా వచ్చిన ఈ మూవీ ప్రస్తుతం ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి అద్భుతమైన వీడియోను పోస్ట్ చేసింది ఓటీటీ సంస్థ. ఈ మూవీలో రిషబ్ శెట్టి గులిగా మారే సీన్‌కు సంబంధించిన వీడియోను పంచుకుంది.  రిషబ్ శెట్టి ఐకానిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటూ వీడియో పోస్ట్ చేసింది. ఈ  సీన్ ఆడియన్స్‌కు గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించేలా మాత్రమే కాదు.. ఒళ్లు గగుర్పొడ్చేలా ఉంటుంది. ఈ సీన్‌లో గుల్షన్ దేవయ్య నటన కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి వసంత్, జయరామ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

 

