 రష్మిక 'గర్ల్ ఫ్రెండ్'.. మెలోడీ సాంగ్ రిలీజ్ | Rashmika The Girl Friend Movie Second Song | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rashmika: తొలి పాటకు మంచి రెస్పాన్స్.. ఇప్పుడు మరో సాంగ్

Aug 26 2025 11:28 AM | Updated on Aug 26 2025 11:28 AM

Rashmika The Girl Friend Movie Second Song

ఓవైపు స్టార్ హీరోలతో పాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తున్న రష్మిక.. మరోవైపు తెలుగులో ఫిమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీలోనూ నటిస్తోంది. అదే 'గర్ల్ ఫ్రెండ్'. నటుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లవ్ స్టోరీతో తీస్తున్నారు. 'దసరా' ఫేమ్ దీక్షిత్ శెట్టి.. రష్మిక సరసన నటిస్తున్నాడు. కొన్నిరోజుల క్రితం తొలి పాట రిలీజ్ చేయగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో గీతాన్ని వదిలారు.

చిన్మయి పాడిన ఈ పాట.. మంచి మెలోడీయస్‌గా ఉంటూనే హీరోహీరోయిన్ మధ్య లవ్ ఎలా ఉండబోతుందనేది చూపించింది. ఒకే కాలేజీలో చదువుకునే ప్రధాన పాత్రధారుల మధ్య ప్రేమని చూపించే సీన్స్ అన్నీ ఈ పాటలో కనిపించాయి. చూస్తుంటే రష్మిక.. మరి హిట్ కొట్టేలా కనిపిస్తుంది. లెక్క ప్రకారం ఈ మూవీ ఈపాటికే రిలీజైపోవాలి. కానీ థియేటర్లలోకి వచ్చేది ఎప్పుడనేది క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జాన్వీ కపూర్ 'పరం సుందరి' మూజ్యిక్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే సతీమణితో వేడుకలో పాల్గొన్న నారా రోహిత్ (ఫోటోలు)
photo 3

ఖైరతాబాద్‌ విశ్వశాంతి మహా గణపతి..రేపటి నుంచి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 4

కొండాపూర్ లో సందడి చేసిన జబర్దస్త్ వర్ష (ఫొటోలు)
photo 5

కర్ణాటకలో అత్యంత ధనవంతులు - టాప్ 10 జాబితా

Video

View all
TDP Leader Sensational Comments On Chandrababu 1
Video_icon

25 ఏళ్ళగా టీడీపీలో ఉండి ఈ రోజు YSRCP లో చేరడానికి ప్రధాన కారణం ఇదే
ACB Court Serious on SIT Chargesheet 2
Video_icon

మద్యం అక్రమ కేసులో సిట్ పనితనంపై ACB కోర్టు అభ్యంతరం
Chandrababu Cunning Political History 3
Video_icon

దొడ్డి దారిన టీడీపీలోకి ఎంట్రీ.... ఆ తర్వాత జరిగింది ఇదే..
Sake Sailajanath STRAIGHT QUESTION to Pawan Kalyan Over Sugali Preethi Case 4
Video_icon

సుగాలి ప్రీతి తల్లి వీల్‌చైర్ యాత్ర అడ్డుకోవటం తగదు: శైలజానాథ్
India Alerts Pakistan on Potential Flood in Tawi River 5
Video_icon

పాక్‌ను అప్రమత్తం చేసి మానవత్వం చాటిన భారత్
Advertisement
 