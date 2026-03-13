 డాల్బీ సినిమాస్‌ ఫార్మాట్‌లో... | Ram Charan Releases a New Photo from Peddi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డాల్బీ సినిమాస్‌ ఫార్మాట్‌లో...

Mar 13 2026 3:51 AM | Updated on Mar 13 2026 3:51 AM

Ram Charan Releases a New Photo from Peddi

రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా నటించిన పాన్‌ ఇండియా మూవీ ‘పెద్ది’. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్‌పై వెంకట సతీష్‌ కిలారు నిర్మించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 30న విడుదల కానుంది. కాగా ఈ చిత్రాన్ని డాల్బీ సినిమాస్‌ ఫార్మాట్‌లో రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించి, రామ్‌చరణ్‌ కొత్త ఫొటోను విడుదల చేశారు.

‘‘యాక్షన్‌ డ్రామాగా రూపొందిన చిత్రం ‘పెద్ది’. ఈ మూవీని అత్యాధునిక డాల్బీ సినిమాస్‌ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల చేస్తున్నాం. రామ్‌చరణ్‌ మాస్‌ రగ్డ్‌ అవతార్‌ను డాల్బీ సినిమాస్‌ ఫార్మాట్‌లో చూడడం ప్రేక్షకులకు ఓ గొప్ప అనుభూతి దక్కేలా చేస్తుంది. అలాగే ‘పెద్ది’ వంటి భారీ యాక్షన్, ఎమోషన్‌ కలిగిన ఈ చిత్రాన్ని డాల్బీ సినిమాస్‌లో చూడడం వల్ల ప్రేక్షకులు పూర్తిగా సినిమాలో లీనమయ్యే అవకాశం ఉంది’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కార్యకలాపాలు (ఫోటోలు)
photo 2

వాళ్లిద్దరి వల్లే ట్రిప్‌ ఎంతో స్పెషల్‌: మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

తాడేపల్లి : వైఎస్సార్‌సీపీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

నాగచైతన్య ‘వృషకర్మ’ మూవీ HD వర్కింగ్ స్టిల్స్
photo 5

అడివి శేష్‌ 'డెకాయిట్‌' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
40 MLAs Corrupted Big Shock to Chandrababu In His Own Survey 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్ సొంత సర్వేలో 40 MLAల అవినీతి
Kumbh Mela Viral Girl Monalisa Married Farman Khan 2
Video_icon

బావతో పెళ్లి ఇష్టంలేక ... కుంభమేళా మోనాలిసా ప్రేమకథ..

Iran Attack on Indian Ship in Strait of Hormuz 3
Video_icon

భారత్ కు వస్తున్న నౌకను పేల్చేసిన ఇరాన్..!
Iran Warns Oil Prices Could Hit 200 Dollars If War Continues 4
Video_icon

ఇరాన్ ఓపెన్ వార్నింగ్ 200 డాలర్లకు చమురు ధర! ఇక ఆర్థిక సంక్షోభమే
Vijay Deverakonda First Tweet About Rashmika Mandanna Goes Viral 5
Video_icon

రష్మిక కోసం విజయ్ చేసిన ఫస్ట్ ట్వీట్ ఏంటో తెలుసా..?
Advertisement
 