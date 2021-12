Pushpaka Vimanam In AHA: దొరసాని, మిడిల్‌క్లాస్‌ మెలోడీస్‌ వంటి సినిమాలతో టాలీవుడ్‌లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు విజయ్‌ దేవరకొండ సోదరుడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ఇటీవలే పుష్పక విమానంతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడీ యంగ్‌ హీరో. పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే భార్య కనిపించకుండా పోయిందన్న కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర హిట్‌ టాక్‌ సొంతం చేసుకుంది.

నవంబర్‌ 12న రిలీజైన ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీ ట్రాక్‌ ఎక్కింది. డిసెంబర్‌ 10 నుంచి తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహాలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ సినిమాను థియేటర్‌లో చూడటం మిస్సయినవారు ఎంచక్కా ఇంట్లోనే ఆహా యాప్‌లో చూసేయొచ్చు. ఇక ఈ చిత్రంలో గీత్‌ సైనీ, శాన్వీ మేఘన, సునీల్‌, నరేశ్‌, హర్థవర్దన్‌ తదితరులు నటించారు. దామోదర దర్శకత్వం వహించాడు. రామ్ మిరియాల, సిద్దార్థ్ సదాశివుని, అమిత్ దాసాని సంగీతం అందించగా హెస్టిన్ జోస్ జోసెఫ్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పని చేశాడు.

Newly weds: Missing my wife!

Sundar as a newly wed: MISSING WIFE. Where is she?

Find out with #PushpakVimanamOnAHA, Dec 10 nundi.@ananddeverkonda @SaanveMegghana @TheDeverakonda @ItsActorNaresh @harshachemudu @Mee_Sunil @GeethSaini @itsdamodara pic.twitter.com/w1G80eVkjP

— ahavideoIN (@ahavideoIN) December 1, 2021