 పోసాని 'ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి' రిలీజ్‌కి రెడీ | Posani Operation Aruna Reddy Movie Trailer | Sakshi
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పోసాని 'ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి' రిలీజ్‌కి రెడీ

Jul 6 2026 1:30 PM | Updated on Jul 6 2026 1:32 PM

Posani Operation Aruna Reddy Movie Trailer

ప్రముఖ రచయిత, నటుడు, దర్శకుడు పోసాని కృష్ణ మురళి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా 'ఆపరేషన్ అరుణారెడ్డి'. వచ్చే శుక్రవారం(జూలై 17) థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారిక ట్రైలర్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది.

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ఈ సందర్భంగా పోసాని కృష్ణ మురళి మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్లలో వచ్చి సినిమాను వీక్షించి ఆదరించాలని కోరుతున్నాను అని చెప్పారు.

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