 ఏషనాగుల సాంగ్.. ఐదు రోజుల్లోనే అరుదైన రికార్డ్..! | The Paradise Movie Yeshanagula Song Creates record in Youtube | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Paradise Movie: ఏషనాగుల సాంగ్.. తొలి పాటగా అరుదైన రికార్డ్..!

Sep 3 2026 6:47 PM | Updated on Sep 3 2026 7:49 PM

The Paradise Movie Yeshanagula Song Creates record in Youtube

నాని హీరోగా వస్తోన్న యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ మూవీకి దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న రెండో మూవీ కావడంతో అభిమానుల్లోనూ భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన సాంగ్, టీజర్‌ అభిమానులను ‍అలరించాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవలే మరో సాంగ్‌ విడుదల చేశారు.

తాజాగా రిలీజైన మాస్ సాంగ్ ఏషనాగుల ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తోంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన ఈ పాట గురించే టాక్ వినిపిస్తోంది. విడుదలైన ఐదు రోజుల్లోనే యూట్యూబ్‌ వేదికగా 50+ మిలియన్‌ వ్యూస్‌ దాటిన తొలి తెలుగు పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం తెలియజేస్తూ పోస్టర్‌ను పంచుకుంది. దీంతో నాని ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. కాగా.. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ సెప్టెంబరు 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పచ్చని కొండల్లో హీరోయిన్ రహస్య గోరఖ్ చిల్.. ఫోటోలు
photo 2

బంగారంలా మెరిసిపోతున్న అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఫోటోలు
photo 3

‘ఇరుముడి’ మూవీ రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్స్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

దేవతను తలపించే లుక్‌లో నికితా పోర్వాల్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

నీలం రంగు డ్రెస్ లో హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ కిర్రాక్ ఫోటోలు

Video

View all
Konda Surekha Clarifies On Her Resignation As MLA 1
Video_icon

నేను రాజీనామా చేయను ఎమ్మెల్యేగా విధులు నిర్వహిస్తా
Dr.Radha Madhavi Serious On Vijay Sai Reddy And Magunta Comments 2
Video_icon

విజయ్ సాయి రెడ్డి, మాగుంట కామెంట్స్ పై డాక్టర్ రాధా మాధవి సీరియస్
What Happened In Konda Surekha Incident 3
Video_icon

కొండా విషయంలో జరిగింది ఇదే పిన్ టు పిన్ మీకోసం
Konda Surekha Shocking Comments On CM Revanth Reddy 4
Video_icon

రేవంత్ బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయం చేస్తున్నాడు... బాంబు పేల్చిన కొండా సురేఖ
Konda Surekha Praises YS Rajashekar Reddy 5
Video_icon

YSRకు రేవంత్ కు తేడా ఇదే...!
Advertisement
 