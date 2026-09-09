 ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ నుంచి సాంగ్‌ రిలీజ్‌ | oye oye song released in Secret Soldier movie | Sakshi
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‘సీక్రెట్ సోల్జర్’ నుంచి సాంగ్‌ రిలీజ్‌

Sep 9 2026 8:22 PM | Updated on Sep 9 2026 8:40 PM

oye oye song released in Secret Soldier movie

నిహాల్ కోదాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాథ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘సీక్రెట్ సోల్జర్’. ఈ సినిమా సెప్టెంబరు 18న విడుదల కానుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ‘ఓయ్‌ ఓయ్‌’ సాంగ్‌ని రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. కార్తీక్ రోడ్రిగ్జ్ ఈ సాంగ్ ను  కంపోజ్ చేసి అలపించిన తీరు ఆకట్టుకుంది. రెహమాన్ అందించిన సాహిత్యం పాటకు మరింత ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది.  ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘుబాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.  ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తోంది.  
 

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