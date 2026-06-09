సూర్యాన్ష్, తనీషా మిశ్రా జంటగా నటించిన సినిమా ‘ఒక కోర్టు కేస్’. నాగేష్ పూడి, ముకేష్ పూడి సమర్పణలో ఓపెన్ ఐస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై గణేష్ పూడి స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన ఈ సినిమా జూలై 17న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా టీజర్ను హీరో శ్రీకాంత్ విడుదల చేసి, మాట్లాడుతూ–‘‘ప్రేమలో జరిగే ఘటనలను లీగల్ డ్రామాగా మలచడం ఆసక్తిగా అనిపించింది. ఈ సినిమా విజయం సాధించాలి’’ అన్నారు.
‘‘ప్రేమలో మోసపోయిన ఒక యువకుడు తనకు జరిగిన అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా న్యాయం కోసం చేసే పోరాటమే ఈ చిత్ర ప్రధానాంశం’’ అన్నారు సూర్యాన్ష్. ‘‘ప్రేమలో బ్రేకప్ తర్వాత జరిగే ప్రతీకారం అనే అంశాన్ని కూడా ఈ సినిమాలో చూపిస్తున్నాం’’ అన్నారు గణేష్ పూడి. ‘‘ఈ కథ విన్నప్పుడే సాధారణ ప్రేమకథ కాదని అర్థమైంది’’ అని తనీషా మిశ్రా పేర్కొన్నారు.