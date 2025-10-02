 అనగనగా ఒక రాజు.. ప్రమోషన్స్ వేరే లెవెల్! | Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Latest dasara Promo | Sakshi
Anaganaga Oka Raju: అనగనగా ఒక రాజు.. దసరా బుల్లోడిగా నవీన్ పొలిశెట్టి!

Oct 2 2025 6:20 PM | Updated on Oct 2 2025 6:20 PM

Naveen Polishetty Anaganaga Oka Raju Movie Latest dasara Promo

టాలీవుడ్ హీరో నవీన్ పొలిశెట్టి వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి రేసులో నిలిచాడు. పొలిశెట్టి హీరోగా వస్తోన్న తాజా చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు (Anaganaga Oka Raju).  ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ఇంకా దాదాపు మూడు నెలల సమయం ఉంది. అయినప్పటికీ ప్రమోషన్స్‌లో దూసుకెళ్తున్నారు మేకర్స్. ఇటీవలే ప్రోమోను రిలీజ్ చేయగా ఆడియన్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంది.

తాజాగా ఇవాళ దసరా కావడంతో మరో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ వీడియోలో సినీ ప్రియులకు నవీన్ పొలిశెట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పచ్చని పొలాల మధ్య చేసిన ఈ ప్రమోషన్ వీడియో ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తోంది.  కాగా.. ఈ చిత్రం సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనుంది.

