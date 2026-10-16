 చిరంజీవితో మల్టీస్టారర్.. నాగ్ ఏం చెప్పాడంటే? | Nagarjuna Reacts Multistarrer Movie Chiranjeevi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nagarjuna-Chiranjeevi: చిరంజీవితో మల్టీస్టారర్‌పై నాగ్ స్పందన

Oct 16 2026 6:09 PM | Updated on Oct 16 2026 6:22 PM

Nagarjuna Reacts Multistarrer Movie Chiranjeevi

రీసెంట్ టైంలో సీనియర్ హీరోలు.. మల్టీస్టారర్ సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి చిరంజీవి- వెంకటేశ్ కలిసి 'మన శంకరవరప్రసాద్'లో కనిపించారు. ఇక వెంకీ అయితే కల్యాణ్ రామ్‌తో 'జనవరి 12న విడుదల' చేస్తున్నాడు. ఇదలా ఉండగానే చిరు-నాగార్జున కూడా కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న నాగ్‌కి కూడా ఎదురైంది. మరి ఈ హీరో రియాక్షన్ ఏంటంటే?

(ఇదీ చదవండి: ‘రణబాలి’మూవీ రివ్యూ)

ఈనెల 30న 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. దీన్ని థియేటర్లలో నాగార్జుననే ప్రెజెంట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్‌లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఓ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో చిరంజీవితో మల్టీస్టారర్ గురించి ప్రశ్న ఎదురవగా.. 'నేను కూడా దానికోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను. చిరంజీవి నాకు మంచి ఫ్రెండ్. మేం కలిసినప్పుడల్లా ఏమైనా చేద్దామా అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. దానికి కూడా టైమ్ రావాలి' అని అన్నారు.

ఇకపోతే బిగ్‌బాస్ 10వ సీజన్‌ని హోస్ట్ చేస్తున్న నాగార్జున.. తన 100వ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇది ఈ ఏడాది డిసెంబరు 24న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. లాటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: వీకెండ్ ధమాకా.. ఒక్కరోజే ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన 34 సినిమాలు)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'జైలర్ 2' కటానా గర్ల్.. ఫొటోలు షేర్ చేసిన నటి
photo 2

'రామాయణ' కొత్త ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

నవరాత్రి పూజల్లో హీరోయిన్ సారా అలీ ఖాన్.. (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 5

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension in Dharmavaram TDP Goons Attack on YSRCP Leaders 1
Video_icon

టీడీపీ గూండాలు దాడి చేసినా... వీల్ చైర్ లో కూర్చోబెట్టి కేతిరెడ్డి ర్యాలీ
Deep tragedy in Sri Sathya Sai district 2
Video_icon

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం, ఈతకెళ్లి ఐదుగురు మహిళలు మృతి
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 3
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
Big Shock To Pawan Kalyan Venkatagiri Janasena Leader Joins YSRCP 4
Video_icon

YSRCP లో చేరిన జనసేన కీలక నేత గూడూరు వెంకటేశ్వరులు
YS Pramilamma filed her nomination 5
Video_icon

ఎన్నికలు సజావుగా జరిగితే విజయం మాదే..
Advertisement
 