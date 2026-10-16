రీసెంట్ టైంలో సీనియర్ హీరోలు.. మల్టీస్టారర్ సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి చిరంజీవి- వెంకటేశ్ కలిసి 'మన శంకరవరప్రసాద్'లో కనిపించారు. ఇక వెంకీ అయితే కల్యాణ్ రామ్తో 'జనవరి 12న విడుదల' చేస్తున్నాడు. ఇదలా ఉండగానే చిరు-నాగార్జున కూడా కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారనే టాక్ వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న నాగ్కి కూడా ఎదురైంది. మరి ఈ హీరో రియాక్షన్ ఏంటంటే?
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ఈనెల 30న 'ఇట్లు అర్జున' సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. దీన్ని థియేటర్లలో నాగార్జుననే ప్రెజెంట్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఓ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో చిరంజీవితో మల్టీస్టారర్ గురించి ప్రశ్న ఎదురవగా.. 'నేను కూడా దానికోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను. చిరంజీవి నాకు మంచి ఫ్రెండ్. మేం కలిసినప్పుడల్లా ఏమైనా చేద్దామా అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. దానికి కూడా టైమ్ రావాలి' అని అన్నారు.
ఇకపోతే బిగ్బాస్ 10వ సీజన్ని హోస్ట్ చేస్తున్న నాగార్జున.. తన 100వ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇది ఈ ఏడాది డిసెంబరు 24న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. లాటరీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో దీన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
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