తండేల్ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత నాగ చైతన్య హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘వృషకర్మ’. కార్తీక్ దండు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. ఈ మూవీలో స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ విలన్గా నటిస్తున్నారు. బాపినీడు సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర–సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్పై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్, సుకుమార్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు. ఈ నవంబర్ 7న స్వాగ్ ఆఫ్ అర్జున్ పేరుతో ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ మూవీకి అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతమందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
#SwagOfArjun @AJANEESHB has out done him self with this one! Been waiting to put this one out there . The first single from #Vrushakarma #SwagOfArjun out on November 7th #VrushakarmaOnDec4 @karthikdandu86 @AbhinavaKavi @vijaybinni4u @BvsnP @aryasukku @RagulDHerian @Srinagendra_Art @NavinNooli
— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) November 4, 2026