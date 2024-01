అయోధ్య రామమందిరం ప్రారంభోత్సవానికి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి దంపతులు బయలుదేరి వెళ్లారు. 500 ఏళ్లనాటి భారీతీయుల కల సాకారమవుతున్న వేళ.. ‍అయోధ్య ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. ఇలాంటి మహాత్తర కార్యక్రమానికి ఆహ్వానం అందుకున్న చిరంజీవి, సురేఖ దంపతులు, గ్లోబల్‌ స్టార్ రామ్ చరణ్‌ ప్రత్యేక విమానంలో బయలుదేరారు. ఇవాళ అయోధ్యలో జరిగే రామ్ లల్లా విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమంలో మెగాస్టార్ దంపతులు పాల్గొననున్నారు. మెగాస్టార్, రామ్ చరణ్ బయలుదేరి వెళ్తున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

కాగా.. ఇప్పటికే అయోధ్య ఆహ్వానం రావడాన్ని తన పూర్వ జన్మ సుకృతమని మెగాస్టార్ ట్వీట్ చేశారు. ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చిరంజీవి తెలిపారు. నా ఆరాధ్య దైవం హనుమంతుడు నన్ను వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించినట్లుగా భావిస్తున్నట్లు చిరంజీవి వెల్లడించారు.

