టాలీవుడ్ ప్రిన్స్‌ మహేశ్ బాబు నటించిన గుంటూరు కారం సంక్రాంతికి థియేటర్లలో సందడి చేసింది. త్రివిక్రమ్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను అలరించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబట్టింది. ప్రస్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. ఈనెల 9న ఓటీటీ ప్రియులకు అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం డబ్బింగ్ వర్షన్‍లోనూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.

థియేటర్లలో రిలీజైన నెలలోపే గుంటూరు కారం స్ట్రీమింగ్‍కు వచ్చేసింది. దీంతో ఓటీటీలోనూ ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని రెస్పాన్స్ వస్తోంది. థియేటర్లలో మిస్సయిన వారు ఓటీటీలో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు బాగానే డబ్బింగ్ వర్షన్‌పై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శాండల్‌వుడ్‌ ప్రేక్షకులు నిరాశకు గురవుతున్నారు.

దీంతో గుంటూరు కారం సినిమా కన్నడ వర్షన్‍పై ప్రేక్షకులు అసంతృప్తి చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్‌లేషన్‍తో పాటు వాయిస్‍ ఓవర్‌ కూడా అసలు బాగాలేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆడియన్స్ పోస్టులు పెడుతున్నారు. కన్నడ డబ్బింగ్ చాలా నాసిరకంగా ఉందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. పెద్ద సినిమా అయినప్పటికీ డబ్బింగ్‍ను తూతూ మంత్రంగా కానిచ్చేశారని మండిపడుతున్నారు. గుంటూరు కారం తమిళ డబ్బింగ్ వర్షన్‌లో కొందరు నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాలో ఆడియన్స్‌ను ఓ రేంజ్‌లో ఊపేసిన మాస్ సాంగ్ ‘కుర్చీ మడత పెట్టి’ ఫుల్ పాపులర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సాంగ్ డబ్బింగ్‍ వర్షన్‌లో పేలవంగా ఉందని మరికొందరు నెటిజన్స్ విమర్శిస్తున్నారు. అన్ని భాషల్లో ఒరిజినల్ సాంగ్ ఉంటేనే బాగుండేదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. మరోవైపు నెట్‍ఫ్లిక్స్‌లో గుంటూరు కారం నెట్‌ప్లిక్స్‌లో దూసుకెళ‍్తోంది.

Guntur Kaaram has to be the worst Kannada dubbed movie recently in terms of both writing and voice artists selection. Absolutely pathetic. Original was movie was bad and this dubbing quality made it even worse.#GunturKaaram