డ్యూడ్‌ చిత్రం నుంచి ఆ పాటను తొలగించండి

డ్యూడ్ చిత్రంలోని ‘కరుత్త మచ్చాన్’ పాట ఇళయరాజా పాత పాటల పవిత్రతను దెబ్బతీసేలా ఉందని, తక్షణమే దాన్ని తొలగించాలని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మద్రాసు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎన్.సెంథిల్కుమార్ ఆదేశించారు. వివరాల్లోకెళ్తే.. ఇళయరాజా గతంలో సంగీతం అందించిన చిత్రాల్లోని ‘కరుత్త మచ్చాన్’ ‘నూరు వరుషం’ అనే పాటలను ఆయన అనుమతి లేకుండా ఈ చిత్రంలో వాడుకున్నారు. దీంతో తన అనుమతి లేకుండా ఆ పాటలను వాడుకున్నారని, తక్షణమే చిత్రం నుంచి ఆ పాటను తొలగించాల్సిందిగా ఇళయరాజా మద్రాసు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి తక్షణమే ఆ పాటను తొలగించాలని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ఆదేశించారు. కాగా తాము ఉపయోగించిన పాటల హక్కులు సోనీ సంస్థ పొందిందని, ఆ సంస్థ నుంచి తాము అనుమతి పొందినట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఆ పాటను తొలగించడానికి 7 రోజులు గడువు కావాలని కోరారు. దీనికి నిరాకరించిన న్యాయమూర్తి రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేయాల్సిందిగా చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు ఆదేశాలు జారీ చేసి, విచారణను జనవరి 7కి వాయిదా వేశారు.