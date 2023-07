దళపతి విజయ్‌కి తెలుగులోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంది. పాజిటివో నెగటివో పక్కనబెడితే ఈ హీరో గురించి ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ట్రోల్ కూడా చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్లందరూ విజయ్ 'లియో' కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే దీని రిలీజ్‌కి ఇంకా మూడు నెలల టైముంది. అంతలోనే ఇతడు టాలీవుడ్‌లో ఓ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించాడు.

విజయ్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా 'లియో'. ఔట్ అండ్ ఔట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తీస్తున్న ఈ చిత్రానికి లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకుడు. ఇతడి లాస్ట్ మూవీ 'విక్రమ్'.. తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఓ రేంజులో అలరించింది. అలానే ఆ సినిమాతో 'లియో'కు కనెక్షన్స్ ఉందనే టాక్.. దీనిపై మరింత హైప్‌ని తీసుకొచ్చింది. దీంతో తెలుగులో థియేట్రికల్ రైట్స్ ని ఏకంగా రూ.23 కోట్లకు అమ్మారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.

(ఇదీ చదవండి: ఇదేం ఫస్ట్ లుక్! 'ప్రాజెక్ట్ K'పై ఘోరమైన ట్రోల్స్)

'లియో'.. తెలుగు థియేట‍్రికల్ హక్కుల్ని సొంతం చేసుకున్నట్లు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాతోనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. అయితే విజయ్ మూవీ హక్కులు ఇంత మొత్తానికి అమ్మారనేది మాత్రం రికార్డే. ఎందుకంటే 'వారసుడు' చిత్రాన్ని రూ.18 కోట్లకు అమ్మారని టాక్ వినిపించింది. అప్పుడు ఇప్పుడు నంబర్స్‌ని పోల్చి చూస్తే.. దళపతి విజయ్ సరికొత్త రికార్డ్ సృష్టించినట్లే!

లోకేశ్ కనగరాజ్ తీస్తున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌కి జోడీగా త్రిష నటిస్తోంది. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, సంజయ్ దత్ తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనిరుధ్ సంగీతమందిస్తున్నాడు. ఈ మధ్యనే వచ్చిన 'నా రెడీ' అనే పాట ఎంతలా ట్రెండ్ అయిందో మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అలా విడుదలకు ఇంకా చాలా సమయమున్నప్పటికీ 'లియో' బిజినెస్ గట్టిగానే జరుగుతోంది.

We are elated and extremely proud to be associated with one of the most awaited films of this year! 🤩

Sithara Entertainments is venturing into distribution with immaculate action spectacle, #Thalapathy @actorvijay and Sensational director @Dir_Lokesh 's #LEO in Telugu States.… pic.twitter.com/pt9yhZrvNH

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 19, 2023