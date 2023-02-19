Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha: కిరణ్ అబ్బవరం సినిమా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ఎంతో తెలుసా?
యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, కశ్మీర పరదేశి జంటగా నటించిన చిత్రం వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ. నర్తనశాల తర్వాత కశ్మీర చేస్తున్న రెండవ సినిమా ఇది. తిరుపతి నేపథ్యంగా సాగే ఈ చిత్రంతో మురళీ కిషోర్ అబ్బురు దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో జీఏ2 పిక్చర్స్ బ్యానర్పై బన్నీ వాసు నిర్మించారు.
మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 18న థియేటర్లలోకి వచ్చిందీ చిత్రం. ఈ సినిమా మొదటిరోజే రూ.2.75 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఈ విషయాన్ని చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ పోస్టర్తో వెల్లడించింది. సినిమాకు పాజిటివ్ స్పందన లభిస్తోందని, సినిమా కమర్షియల్ హిట్ కొట్టడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది చిత్రయూనిట్. ఇక ఈ చిత్రానికి చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతం అందించారు.
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