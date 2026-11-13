అందుకే ఈ కథ రాశాను: కిరణ్‌

సుధాకర్, కిరణ్ అబ్బవరం, దేవిక
కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించిన సినిమా ‘రియాలిటీ’. దేవిక భట్ హీరోయిన్ గా నటించారు. సుధాకర్ చాగంటి నిర్మించిన ఈ చిత్రం డిసెంబరు 25న విడుదల కానుంది. గురువారం ‘రుత్తూ’ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించింది యూనిట్. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరకల్పనలో పూర్ణాచారి సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను కపిల్ కపిలన్ పాడారు. ఎం. షరీఫ్ కొరియోగ్రఫీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ– ‘‘కుటుంబమంతా కలిసి సినిమా చూస్తే బాగుంటుందనిపించి ఈ కథ రాశాను. మా సినిమా నుంచి వచ్చిన ‘భజగోవిందం’ పాట ప్రేక్షకులకు నచ్చింది. ఈ ‘రుత్తూ’ పాట, అలానే సినిమా కూడా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’’ అన్నారు. ‘‘నా తొలి సినిమాను కిరణ్గారి కథతో, ఆయన దర్శకత్వంలో చేయడం హ్యాపీగా ఉంది’’ అని చెప్పారు సుధాకర్ చాగంటి.