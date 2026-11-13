 అందుకే ఈ కథ రాశాను: కిరణ్‌ | Kiran Abbavaram Reality Team Launches Ruthu Song | Sakshi
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అందుకే ఈ కథ రాశాను: కిరణ్‌

Nov 13 2026 1:29 AM | Updated on Nov 13 2026 1:29 AM

Kiran Abbavaram Reality Team Launches Ruthu Song

సుధాకర్, కిరణ్‌ అబ్బవరం, దేవిక

కిరణ్‌ అబ్బవరం హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించిన సినిమా ‘రియాలిటీ’. దేవిక భట్‌ హీరోయిన్ గా నటించారు. సుధాకర్‌ చాగంటి నిర్మించిన ఈ చిత్రం డిసెంబరు 25న విడుదల కానుంది. గురువారం ‘రుత్తూ’ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించింది యూనిట్‌. భీమ్స్‌ సిసిరోలియో స్వరకల్పనలో పూర్ణాచారి సాహిత్యం అందించిన ఈ  పాటను కపిల్‌ కపిలన్‌  పాడారు. ఎం. షరీఫ్‌ కొరియోగ్రఫీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా కిరణ్‌ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ– ‘‘కుటుంబమంతా కలిసి సినిమా చూస్తే బాగుంటుందనిపించి ఈ కథ రాశాను. మా సినిమా నుంచి వచ్చిన ‘భజగోవిందం’  పాట ప్రేక్షకులకు నచ్చింది. ఈ ‘రుత్తూ’  పాట, అలానే సినిమా కూడా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’’ అన్నారు. ‘‘నా తొలి సినిమాను కిరణ్‌గారి కథతో, ఆయన దర్శకత్వంలో చేయడం హ్యాపీగా ఉంది’’ అని చెప్పారు సుధాకర్‌ చాగంటి.

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