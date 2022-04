సౌత్‌ నుంచి నార్త్‌ దాకా అంతా తన అడ్డా అంటున్నాడు రాఖీభాయ్‌. ఎక్కడైనా తగ్గేదేలే అంటూ బాక్సాఫీస్‌పై కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు. కన్నడ స్టార్‌ యశ్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రం కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2. కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌కు 1కు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రశాంత్‌ నీల్‌ తెరకెక్కించాడు. ఏప్రిల్‌ 14న రిలీజైన ఈ మూవీకి ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడుతోందీ చిత్రం.

వీకెండ్‌లో భారీ మొత్తంలో వసూళ్లు రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2. కామ్‌స్కోర్‌ నివేదిక ప్రకారం గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌లో ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి 17 మధ్య అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన సినిమాల్లో ప్రపంచంలోనే కేజీఎఫ్‌ రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఇదిలా ఉంటే మూడు రోజుల్లోనే రూ.400 కోట్ల మార్క్‌ను దాటేసిన ఈ మూవీ తాజాగా రూ.500 కోట్ల క్లబ్బులో చేరింది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమాకు రూ.552 కోట్ల మేర కలెక్షన్స్‌ వచ్చాయి. మరి రానున్న రోజుల్లో ఈ చిత్రం ఇంకెన్ని రికార్డులు బద్ధలు కొడుతుందో చూడాలి!

#KGFChapter2 Debuts at #2 globally for the opening weekend. First movie from Sandalwood to get into Global Top 10 opening weekend. Only Indian movie to get into Global top 10 for the weekend April 15-17.#KGF2 — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 18, 2022

#KGFChapter2 WW Box Office CROSSES ₹500 cr milestone mark in just 4 days. Day 1 - ₹ 165.37 cr

Day 2 - ₹ 139.25 cr

Day 3 - ₹ 115.08 cr

Day 4 - ₹ 132.13 cr

Total - ₹ 551.83 cr #2 at the global box office after fantastic beasts. #Yash #KGF2 — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 18, 2022

According to @Comscore , #KGFChapter2 debuts at No.2 in the Global Box office for the Apr 15th to 17th weekend.. It's 1st weekend gross is a Whopping $72.38 Million [₹ 552 Crs] 🔥 pic.twitter.com/GeuMG70ANC — Ramesh Bala (@rameshlaus) April 18, 2022

R#KGF2 CREATES HISTORY AGAIN... FASTEST TO ENTER ₹ 200 CR CLUB...

⭐ #KGFChapter2: Will cross ₹ 200 cr today [Mon, Day 5]

⭐ #Baahubali2: Day 6#KGF2 is REWRITING RECORD BOOKS... Thu 53.95 cr, Fri 46.79 cr, Sat 42.90 cr, Sun 50.35 cr. Total: ₹ 193.99 cr. #India biz. #Hindi. pic.twitter.com/ysKnW2zIuV — taran adarsh (@taran_adarsh) April 18, 2022

