'ఒక్కసారి కమిట్‌ అయితే నా మాట నేనే వినను..' టాలీవుడ్‌ ఎంతో ఫేమస్‌ అయిన ఈ డైలాగ్‌ కేజీఎఫ్‌ 2కు కరెక్ట్‌గా సూటవుతుంది. బాక్సాఫీస్‌ మీద దండయాత్ర మొదలుపెట్టిన కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2 కలెక్షన్ల సునామీని ఇప్పట్లో ఆపేదేలే అన్నట్లుగా దూసుకుపోతోంది. కన్నడ రాకింగ్‌ స్టార్‌ యశ్‌ హీరోగా, ప్రశాంత్‌ నీల్‌ తెరకెక్కించిన కేజీఎఫ్‌ చాప్టర్‌ 2 సినిమాకు సౌత్‌ నుంచి నార్త్‌ దాకా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఏప్రిల్‌ 14న రిలీజైన ఈ చిత్రం అటు ప్రశంసలు దక్కించుకోవడంతో పాటు మంచి వసూళ్లను కూడా రాబడుతోంది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ.250 కోట్ల మేర రాబట్టిన ఈ మూవీ కేవలం మూడో రోజే మరో రూ.150 కోట్లు అలవోకగా వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా రిలీజైన మూడు రోజుల్లోనే కేజీఎఫ్‌ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.400 కోట్ల మేర కలెక్షన్లు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది.

టాలీవుడ్‌లో తొలిరోజు రూ.19 కోట్లకు పైగా షేర్‌ సాధించిన ఈ మూవీ వరుసగా రెండు, మూడు రోజుల్లో రూ.13 కోట్లు, రూ.10 కోట్లు రాబట్టింది. అటు బాలీవుడ్‌లోనూ రాఖీభాయ్‌ హవా కొనసాగుతోంది. హిందీలో రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన ఈ చిత్రానికి మూడో రోజు రూ.43 కోట్ల మేర కలెక్షన్లు వచ్చాయి. వీకెండ్‌లో ఈ కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

#KGFChapter2 [#Hindi] India Nett:

A new 1st weekend record is on the way.. 🔥

Thu 53.95 cr

Fri 46.79 cr

Sat 42.90 cr.

Total: ₹ 143.64 cr.

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 17, 2022