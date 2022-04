కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నటించిన చిత్రం ఆచార్య. రామ్‌చరణ్‌ ఇందులో కీలక పాత్రలో నటించారు. ఏప్రిల్‌29న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. విడుదల తేది దగ్గరపడుతుండడంతో ప్రమోషన్స్‌ స్పీడ్‌ పెంచింది మూవీ యూనిట్‌ తాజాగా ఈ సినిమాలోని ‘భలే భలే బంజారా’సాంగ్‌ విడుదల తేదిని ప్రకటిస్తూ ఓ స్పెషల్‌ వీడియోని విడుదల చేశారు.

నువ్వు నన్ను డామినేట్ చేస్తావా అంటూ చిరు- చరణ్ మధ్య జరిగిన సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వీడియోపై రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

'నేను బాగా హర్ట్‌ అయ్యారు. వాళిద్దరు సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ తగ్గను తగ్గెదేలే.. అని అల్లు అర్జున్‌ డైలాగులు వాడటం చేస్తుంటే బన్నీ న్యూ మెగా హీరో అని చరణ్, చిరంజీవి రుజువు చేసినట్లు ఉంది' అంటూ వర్మ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

I am Mega hurted that Mega father and Mega son in their talk on promotional video of తగ్గు తగ్గను for #Aacharya are using @alluarjun ‘s తగ్గేదేలే ..This makes me feel as if @AlwaysRamcharan and ⁦@KChiruTweets⁩ themselves are saying that ALLU is the NEW MEGA 😳 pic.twitter.com/9Yclx50Ro9

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 16, 2022