Ram Gopal Varma On KGF 2 Says Its A Horror Movie To Bollywood: సినీ ఇండస్ట్రీలో మొన్నటివరకు 'ఆర్ఆర్ఆర్' మేనియా నడిచింది. ఇప్పుడు 'కేజీఎఫ్‌ 2' హవా నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ అనే కాదు ఏ చిత్ర పరిశ్రమలో అయినా 'కేజీఎఫ్ 2' గురించే టాక్‌. భారీ అంచనాల మధ్య వరల్డ్ వైడ్‌గా రిలీజైన ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకులు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్‌ ఇచ్చారు. డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ టేకింగ్‌కు, యశ్‌ యాక్టింగ్‌, యాక్షన్‌కు ఫిదా అవుతున్నారు. బాలీవుడ్‌లోనూ ఈ విశేష స్పందన లభిస్తోంది. విడుదలైన తొలిరోజే సుమారు రూ. 135 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. ఇందులో ఒక్క బాలీవుడ్‌లోనే దాదాపుగా రూ. 50 కోట్లను రాబట్టడం విశేషం. దీంతీ ఈ చిత్రంపై సినీ ప్రముఖులు తమదైన శైలీలో స్పందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సంచలనాల డైరెక్టర్‌ రామ్‌గోపాల్ వర్మ 'కేజీఎఫ్‌ 2' మూవీని మెచ్చుకుంటూ వరుస ట్వీట్లు పెట్టారు.

'ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్ట్‌ చేసిన కేజీఎఫ్‌ 2 చిత్రం గ్యాంగ్‌స్టర్‌ సినిమా కాదు. బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీకి ఇది ఒక హారర్‌ మూవీ.కేజీఎఫ్‌ విజయం నుంచి బాలీవుడ్‌ తేరుకోవాలంటే కొన్నేళ్లు పడుతుంది. రాఖీ భాయ్‌ ముంబైకి వచ్చి గ్యాంగ్‌స్టర్స్‌పై మెషిన్‌ గన్‌తో దాడి చేసినట్లు యశ్‌ బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లపై మెషిన్‌ గన్‌తో దండెత్తాడు. ఇక చివరి కలెక్షన్లతో శాండల్‌వుడ్‌ నుంచి బాలీవుడ్‌పైకి అణుబాంబుతో దాడి చేస్తాడు. కేజీఎఫ్‌ విడుదలయ్యే వరకు బీటౌన్‌ మాత్రమే కాదు తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలు కూడా కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీని అంత సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ ఆ ఇండస్ట్రీని ప్రపంచ మ్యాప్‌లో నిలబెట్టాడు.' అంటూ వరుసగా ప్రశంసలు కురిపించాడు రామ్‌ గోపాల్ వర్మ. కేజీఎఫ్‌ 2లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ సంజయ్‌ దత్‌, రవీనా టాండన్‌ నటించిన విషయం తెలిసిందే.

. @prashanth_neel ‘s #KGF2 is not just a gangster film but It’s also a HORROR film for the Bollywood industry and they will have nightmares about it’s success for years to come — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 15, 2022

Like very much how Rocky Bhai comes to Mumbai to machine gun the villains, @TheNameIsYash is literally machine gunning all the Bollywood stars opening collections and it’s final collections will be a nuclear bomb thrown on Bollywood from Sandalwood — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 15, 2022

Forget Hindi film industry, not even telugu and Tamil film industries ever took Kannada film industry seriously till KGF and now @prashanth_neel put it on the world map — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 15, 2022

