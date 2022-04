యంగ్‌ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ నటించిన తాజా చిత్రం గని. కిరణ్‌ కొర్రపాటి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సాయి మంజ్రేకర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఎక్కువగా లవ్‌ స్టోరీలతో పలకరించిన వరుణ్‌ ఈ సినిమాలో మాత్రం బాక్సర్‌గా కనిపించాడు. అయితే ఈ యాక్షన్‌ మూవీ జనాలను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. అంచనాలకు తగ్గట్లుగా ఫలితాలు అందుకోలేక బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర బోల్తా కొట్టింది. దీంతో ఈ సినిమా అప్పుడే ఓటీటీ బాట పట్టింది.

ఏప్రిల్‌ 8న థియేటర్స్‌లో రిలీజైన ఈ చిత్రం కేవలం పదిహేను రోజుల్లోనే ఆహాలో రిలీజవుతోంది. ఈ విషయాన్ని తెలుగు ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఏప్రిల్‌ 22 నుంచి ఆహలో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. కాగా ఈ సినిమాలో క‌న్న‌డ హీరో ఉపేంద్ర‌, సునీల్ శెట్టి, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌గ‌ప‌తి బాబు, న‌దియా కీల‌క‌పాత్ర‌లు పోషించారు. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో అల్లు బాబీ, సిద్ధు ముద్ద నిర్మించారు.

