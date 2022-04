మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌, హీరోయిన్‌ లావణ్య త్రిపాఠిల మధ్య ఏదో ఉందంటూ కొంతకాలంగా వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరూ రిలేషన్‌లో ఉన్నారని, త్వరలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం జరుగుతున్నా ఇప్పటివరకు ఈ వార్తలపై అటు వరుణ్‌ కానీ, లావణ్య కానీ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. ఇదిలా ఉండగా తాజాగా వరుణ్‌ తేజ్‌కి లావణ్య స్పెషల్‌ విషెస్‌ తెలియజేసింది.

దీంతో ఈ రూమర్స్‌ మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. వరుణ్‌ తేజ్‌, సయీ మంజ్రేకర్‌ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న గని చిత్రం రేపు(శుక్రవారం) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కిరణ్‌ కొర్రపాటి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో అల్లు బాబీ, సిద్ధు ముద్ద నిర్మించారు.

సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ నేపథ్యంలో గని టీంకు లావణ్య స్పెషల్‌ విషెస్‌ చెప్పింది. 'వరుణ్‌.. ఈ పాత్ర కోసం నువ్వు 110 శాతం ఎఫర్ట్ పెట్టావని తెలుసు. నీతో పాటు నీ టీం చేసిన హార్డ్‌ వర్క్‌కి తగిన ప్రతిఫలం దక్కాలని ప్రార్థిస్తున్నా' అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతుంది.

Wishing @IAmVarunTej and the team #Ghani all the very best for tomorrow, you gave your 110 % to this role, and i pray that you & your team’s hard work will be rewarded by our incredible audience! 🍀 #GhaniFromApril8th pic.twitter.com/KVeYNUn3H7

— LAVANYA (@Itslavanya) April 7, 2022