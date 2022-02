వరుణ్‌తేజ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న 'గని' చిత్రం మరోసారి వాయిదా పడింది. ఫిబ్రవరి 25న ఈ సినిమా విడుదల కావాల్సి ఉండగా భీమ్లా నాయక్‌ రిలీజ్‌ నేపథ్యంలో గని చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. త్వరలోనే కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ని ప్రకటిస్తామని పేర్కొంది. కాగా కిరణ్‌ కొర్రపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ భామ సయూ మంజ్రేకర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ బాక్సర్‌గా కనిపించనున్నారు. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పనలో సిద్దు ముద్ద, అల్లు బాబీలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్‌ అయిన ఈ చిత్రం టీజర్‌, పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. సునీల్‌ శెట్టి, ఉపేంద్ర, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇక కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ కోసం మెగా అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.



#Ghani will meet you on big screens at a later date!🥊

A new release date will be announced very soon! ✨@IAmVarunTej @IamJagguBhai @nimmaupendra @SunielVShetty @saieemmanjrekar @dir_kiran @MusicThaman @george_dop @sidhu_mudda @Bobbyallu @adityamusic @dhilipaction pic.twitter.com/oQoWGNALae

— Renaissance Pictures (@RenaissanceMovi) February 22, 2022