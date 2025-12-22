 పెళ్లిలో తెలుగు స్టార్ హీరో భార్యతో కీర్తి సురేశ్ డ్యాన్స్ | Keerthy Suresh Dance With Actor Nani Wife | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Keerthy Suresh: పెళ్లిలో డ్యాన్స్ చేసిన కీర్తి సురేశ్.. వీడియో వైరల్

Dec 22 2025 4:06 PM | Updated on Dec 22 2025 4:37 PM

Keerthy Suresh Dance With Actor Nani Wife

'మహానటి' సహా తెలుగులో చాలా సినిమాలు చేసిన కీర్తి సురేశ్.. హిందీ, మలయాళ, తమిళంలోనూ హీరోయిన్‌గా బిజీగా ఉంది. గతేడాది ప్రియుడు ఆంటోనిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ.. కెరీర్ పరంగా ఖాళీగా ఏం లేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఓ పెళ్లిలో డ్యాన్సులేస్తూ ఫుల్ సందడి చేసింది. ఆ వీడియోని తనే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 19 సినిమాలు.. మరి థియేటర్లలో?)

తన ఫ్రెండ్ పెళ్లికి భర్త ఆంటోనితో పాటు వచ్చిన కీర్తి సురేశ్.. ఈ వేడుకలోనే తన బ్లాక్‌బస్టర్ సాంగ్ 'చమ్కీలా అంగిలేసి'కి స్టెప్పులేసింది. నాని భార్య అంజన కూడా కీర్తితో కలిసి డ్యాన్స్ చేసింది. వీరిద్దరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

నాని-కీర్తి సురేశ్.. నేను లోకల్, దసరా సినిమాల్లో జంటగా నటించారు. ఈ మూవీస్ చేస్తున్న టైంలోనే నాని కుటుంబంతో కీర్తికి స్నేహం కుదిరింది. తర్వాత కూడా ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో నాని ఫ్యామిలీని కలిసింది. ఇప్పుడు ఏకంగా నాని భార్యతో కలిసి స్టెప్పులేసింది.

(ఇదీ చదవండి: 'ధురంధర్'లో తమన్నా ఉండాల్సింది.. కానీ రిజెక్ట్ చేశారు)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పెళ్లి తర్వాత సమంత ఎలా మెరిసిపోతుందో చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రోషన్, కమెడియన్ రఘు (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెండ్ పెళ్లిలో క్తీరి సురేశ్ హంగామా (ఫొటోలు)
photo 4

‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో డింపుల్ హయాతి (ఫొటోలు)
photo 5

మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)

Video

View all
Australia Shooting Case Family Refuses To Claim Sajids Body 1
Video_icon

ఆ మృతదేహం నాకొద్దు.. 8 రోజుల నుంచి మార్చురీలోనే మగ్గుతున్న డెడ్ బాడీ

National SC Commission Chairman Vaddepalli Ramchander Fire On Police 2
Video_icon

దళితుడిని కొట్టిన కేసులో పోలీసులపై SC కమిషన్ చర్యలు
Common Man Requesting To Reduce Eggs Rate 3
Video_icon

వామ్మో కోడి గుడ్డు! డబుల్ సెంచరీ దాటిన ట్రే
Big Shock To Avatar 3 Box Office Collection In India 4
Video_icon

థియేటర్లు మొత్తం ఖాళీ.. ఇక చాలు కామెరూన్
Delhi High Court Issues Notice To Sonia Gandhi And Rahul Gandhi 5
Video_icon

రాహుల్, సోనియా గాంధీకి ఢిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు
Advertisement
 