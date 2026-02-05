 కలర్‌ఫుల్ శారీలో బిగ్‌బాస్ దివి అందాలు.. జిమ్‌లో వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్..! | Tollywood actresses Daily Social Media Updates Goes viral | Sakshi
Social Halchal: కలర్‌ఫుల్ శారీలో బిగ్‌బాస్ దివి అందాలు.. జిమ్‌లో వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్..!

Feb 5 2026 10:10 PM | Updated on Feb 5 2026 10:10 PM

Tollywood actresses Daily Social Media Updates Goes viral

  • జిమ్‌లో చిల్ అవుతోన్న వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్..

  • స్విమింగ్‌ పూల్‌లో నటాషా స్టాంకోవిచ్ చిల్...

  • పింక్ శారీలో బిగ్‌బాస్ దివి గ్లామరస్ లుక్స్..

  • బ్లూ డ్రెస్‌లో బాలీవుడ్ భామ ప్రగ్యా కపూర్ హోయలు..

  • ట్రేడిషనల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత అందాలు..

 

 

 

 

 

 

 

