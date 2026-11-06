 కీరవాణి ఇంట్లో పెళ్లి సందడి షురూ.. ఫొటోలు వైరల్ | Kavya Kalyanram Kala Bhairava Engagement Ceremony | Sakshi
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Kavya Kalyanram-Kala Bhairava: పెళ్లి పనులు మొదలు.. వచ్చే నెలలోనే శుభకార్యం

Nov 6 2026 9:03 AM | Updated on Nov 6 2026 9:08 AM

Kavya Kalyanram Kala Bhairava Engagement Ceremony

ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి కొడుకు కాల భైరవ, హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ వచ్చే నెలలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నారు. ఇందులో భాగంగానే వివాహానికి సంబంధించిన పనులు మొదలైపోయాయి. ఈ ఫొటోలని కావ్య తండ్రి తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

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కీరవాణి పెద్ద కొడుకు అయిన కాల భైరవ.. గాయకుడు, సంగీత దర్శకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. బాలనటిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టి హీరోయిన్‌గా పలు సినిమాలు చేసిన కావ్య కల్యాణ్ రామ్‌తో ప్రేమలో పడ్డాడు. ఇంట్లో వాళ్లని ఒప్పించి ఈ ఏడాది ఆగస్టు 31న తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అప్పట్లోనే నిశ్చితార్థం కూడా జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

వచ్చే నెలలో పెళ్లి జరగనున్న సందర్భంగా ఆడపిల్ల ఇంట్లో పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి. ఈ వేడుకకు కీరవాణి కుటుంబంతో పాటు రాజమౌళి, ఇతడి భార్య రమ కూడా పాల్గొని కాబోయే వధూవరుల్ని ఆశీర్వదించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఇకపోతే టాలీవుడ్ లో రాబోయే నెలలో చాలానే శుభకార్యాలు జరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే మెగాహీరో సాయితేజ్, తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు కిరణ్మయితో నిశ్చితార్థం చేసుకోగా.. హీరో తేజా సజ్జా కూడా వచ్చే నెలలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

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