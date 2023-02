బింబిసార సూపర్‌ హిట్‌ తర్వాత నందమూరి కల్యాణ్‌ రామ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'అమిగోస్'. ఈ చిత్రం ద్వారా మరో ఇంట్రెస్టింగ్‌ కాన్సెప్ట్‌తో అభిమానుల ముందుకు వస్తున్నారు. రాజేంద్ర రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కల్యాణ్‌ రామ్‌ త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా.. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మరో క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది.

ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను ఫిబ్రవరి 3న విడుదల చేయనున్నట్లు కల్యాణ్ రామ్ ట్వీట్ చేశారు. ఈ చిత్రం ద్వారా మీరు సరికొత్త థ్రిల్ పొందుతారని పోస్ట్ చేశారు. కాగా..ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌, టీజర్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచేశాయి. ఇటీవలే ఈ చిత్రం నుంచి ఓ వీడియో సాంగ్ కూడా విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఫిబ్రవరి 10న ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేయనున్నారు.

Super confident that you will feel and love the thrills 💥#AmigosTrailer on Feb 3rd.#Amigos in cinemas from Feb 10th.@AshikaRanganath @RajendraReddy_ @GhibranOfficial @MythriOfficial @SaregamaSouth pic.twitter.com/8GIktXDenV

— Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) February 1, 2023