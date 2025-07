విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా వస్తోన్న తాజా చిత్రం కింగ్‌డమ్. ఈ సినిమాకు గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ మూవీ.. చివరికీ ఈ నెల 31 థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు వస్తోంది. ఈ మూవీలో విజయ్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ సినిమా కోసం విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

(ఇది చదవండి: గమనిక: వైరల్‌ అవుతున్న 'విజయ్‌ దేవరకొండ' స్టంట్‌?)

మూవీ రిలీజ్ తేదీ దగ్గర పడడంతో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కింగ్‌డమ్‌ మూవీ ట్రైలర్‌ తేదీని ప్రకటించారు. ఈ నెల 26న ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్లు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ వెల్లడించింది. తిరుపతిలో ట్రైలర్ గ్రాండ్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు విజయ్ దేవరకొండ పోస్టర్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అయితే ఇటీవలే హీరో విజయ్ దేవరకొండకు డెంగ్యూ ఫీవర్ సోకింది. ప్రస్తుతం ఆయన చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత కింగ్‌డమ్ మూవీ ప్రమోషన్లలో పాల్గొనున్నారు.



Countless prayers

One man’s journey!



Watch his destiny unfold.

Every step towards his #Kingdom 🔥👑#KingdomTrailer - Out on JULY 26! 💥💥



Grand Trailer Launch Event at Tirupati! 🤩@TheDeverakonda @anirudhofficial @gowtam19 @ActorSatyaDev #BhagyashriBorse @dopjomon… pic.twitter.com/weHN7vFA5L

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) July 22, 2025