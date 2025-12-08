 అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు) | Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 In Hyderabad Bharat Future City, Photos Gallery Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Telangana Global Summit 2025: అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు)

Dec 8 2025 5:33 PM | Updated on Dec 8 2025 6:17 PM

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos1
1/58

రాష్ట్ర ఖ్యాతిని ఘనంగా చాటేలా ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ‘తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్’ భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ మీర్‌ఖాన్‌పేటలో సోమవారం(08-12-2025) ప్రారంభమైంది.

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos2
2/58

గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ దీనిని ప్రారంభించారు.

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos3
3/58

భారీ లక్ష్య సాధన కోసం అదేస్థాయి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండ్రోజుల పాటు దీనిని నిర్వహించనుంది.

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos4
4/58

దేశ, విదేశాలకు చెందిన ఫార్చ్యూన్‌–500 కంపెనీల ప్రతినిధులు, ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, దిగ్గజ పారిశ్రామిక కంపెనీల ప్రతినిధులు, సినీ.. క్రీడా.. ఇతర ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కానుండటంతో పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos5
5/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos6
6/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos7
7/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos8
8/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos9
9/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos10
10/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos11
11/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos12
12/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos13
13/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos14
14/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos15
15/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos16
16/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos17
17/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos18
18/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos19
19/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos20
20/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos21
21/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos22
22/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos23
23/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos24
24/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos25
25/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos26
26/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos27
27/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos28
28/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos29
29/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos30
30/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos31
31/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos32
32/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos33
33/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos34
34/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos35
35/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos36
36/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos37
37/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos38
38/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos39
39/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos40
40/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos41
41/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos42
42/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos43
43/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos44
44/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos45
45/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos46
46/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos47
47/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos48
48/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos49
49/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos50
50/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos51
51/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos52
52/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos53
53/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos54
54/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos55
55/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos56
56/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos57
57/58

Telangana Hosts Rising Global Summit 2025 in Hyderabad Photos58
58/58

# Tag
Telangana Rising Global Summit Hyderabad Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు)
photo 2

Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఈ కాళీ మాత ఆలయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bolla Brahma Naidu Demands To Stop Medical College Privatization 1
Video_icon

వెంటనే ఆపేయండి.. మెడికల్ కాలేజీల జోలికి పోవద్దు
Students Protest for Fee Reimbursement 2
Video_icon

Tadepalli : పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్ విద్యార్థి నేతలను లారీ ఎక్కించి..!
TDP Vs BJP Leaders Clash Over Atal Bihari Vajpayee Statue at Machilipatnam 3
Video_icon

Machilipatnam: కూటమి నాయకుల మధ్య వాజ్‌పేయి విగ్రహం చిచ్చు
Revanth Reddy Electrifying Speech At Telangana Rising Global Summit 4
Video_icon

చైనానే ఆదర్శం 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ సాధిస్తాం.. స్ట్రాటజీ బయటపెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి
Margani Bharat Strong Reaction On Rajahmundry Govt Hospital Incident 5
Video_icon

Margani Bharat: రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో షాకింగ్ ఘటన..
Advertisement