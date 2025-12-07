 మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు) | Anasuya Bharadwaj latest images | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)

Dec 7 2025 8:27 PM | Updated on Dec 7 2025 8:27 PM

Anasuya Bharadwaj latest images1
1/9

Anasuya Bharadwaj latest images2
2/9

యాంకర్ అనసూయ.. తోటలో చిల్ అవుతూ కనిపించింది.

Anasuya Bharadwaj latest images3
3/9

చలికాలం సాయంత్రం మడత మంచంపై పడుకుని..

Anasuya Bharadwaj latest images4
4/9

లేగదూడతో ఆడుకుంటున్న ఫొటోలని పోస్ట్ చేసింది.

Anasuya Bharadwaj latest images5
5/9

Anasuya Bharadwaj latest images6
6/9

Anasuya Bharadwaj latest images7
7/9

Anasuya Bharadwaj latest images8
8/9

Anasuya Bharadwaj latest images9
9/9

# Tag
Anasuya Bharadwaj latest Photos Actress Gallery Movie News Tollywood Actress
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మడత మంచంపై పడుకుని ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

థాయ్‌ల్యాండ్ ట్రిప్‌లో 'రాజాసాబ్' బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 3

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రమ్య మోక్ష లేటేస్ట్ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 4

హోటల్‌లో 'పాయల్ రాజ్‌పుత్' బర్త్‌డే.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 5

‘షనెల్‌’ప్యాషన్‌ షోలో ఓపెనింగ్‌ వాక్‌ చేసిన స్టార్స్‌ వీళ్లే (ఫోటోలు)

Video

View all
Chandrababu High Drama In Parvathipuram 1
Video_icon

స్టార్ట్.. కెమెరా.. యాక్షన్.. బాబు డైరెక్షన్.. పార్వతీపురంలో డ్రామా..
Telugu Model Bhavitha Mandava Success Story 2
Video_icon

అనుకోకుండా మోడల్ గా మారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన తెలుగు తేజం
EO Caught While Stealing Silver Ornaments In Gangamma Temple 3
Video_icon

గంగమ్మ ఆలయంలో దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడ్డ ఈవో
Gudivada Amarnath Comments On Nara Lokesh And Ram Mohan Naidu 4
Video_icon

సమస్య పరిష్కారంలో మంత్రి రామ్మోహన్ విఫలం: అమర్నాథ్
Sukumar Plan On Pushpa The Epic Version 5
Video_icon

పుష్ప ఏపిక్ తో బాక్సాఫీస్ పీస్ పీస్ చేయడానికి సుకుమార్ రెడీ
Advertisement