నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)

1/11
వెండితెరపై అమ్మగా, అత్తగా మెప్పించిన ప్రగతి.. (Pragathi Mahavadi)నిజ జీవితంలో సిసలైన హీరోనే..
2/11
టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్ అండ్ మాస్టర్స్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో నాలుగు పతకాలు సాధించి రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు
3/11
49ఏళ్ల ప్రగతి ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడులో జన్మించిన ఆమె డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ను ప్రారంభించారు.
4/11
తెలంగాణ, ఏపీతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో పవర్ లిఫ్టింగ్లో గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిచి సత్తా చాటారు
5/11
ఇప్పటికే కేరళలో జరిగిన నేషనల్ లెవెల్ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లోనూ బంగారు పతకం అందుకున్నారు.
6/11
నేటి తరం హీరోయిన్ల ట్రెండ్కు భిన్నంగా తన ఆరోగ్యం, దేహదారుఢ్యం పట్ల అసాధారణమైన తపన చూపించారు.
7/11
ప్రగతి విజయం నేటి తారలకు, మహిళలకు ఒక పెద్ద పాఠం
8/11
9/11
10/11
11/11