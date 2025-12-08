 నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు) | Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos | Sakshi
నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)

Dec 8 2025 11:50 AM | Updated on Dec 8 2025 11:54 AM

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos1
1/11

వెండితెరపై అమ్మగా, అత్తగా మెప్పించిన ప్రగతి.. (Pragathi Mahavadi)నిజ జీవితంలో సిసలైన హీరోనే..

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos2
2/11

టర్కీలో జరిగిన ఏషియన్ ఓపెన్ అండ్ మాస్టర్స్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో నాలుగు పతకాలు సాధించి రికార్డ్‌ క్రియేట్‌ చేశారు

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos3
3/11

49ఏళ్ల ప్రగతి ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లా ఉలవపాడులో జన్మించిన ఆమె డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా కెరీర్‌ను ప్రారంభించారు.

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos4
4/11

తెలంగాణ, ఏపీతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో పవర్ లిఫ్టింగ్‌లో గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిచి సత్తా చాటారు

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos5
5/11

ఇప్పటికే కేరళలో జరిగిన నేషనల్ లెవెల్ పవర్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లోనూ బంగారు పతకం అందుకున్నారు.

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos6
6/11

నేటి తరం హీరోయిన్ల ట్రెండ్‌కు భిన్నంగా తన ఆరోగ్యం, దేహదారుఢ్యం పట్ల అసాధారణమైన తపన చూపించారు.

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos7
7/11

ప్రగతి విజయం నేటి తారలకు, మహిళలకు ఒక పెద్ద పాఠం

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos8
8/11

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos9
9/11

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos10
10/11

Actress Pragathi Mahavadi A Powerlifting Champion on the Rise Photos11
11/11

Actress Gallery Pragathi champion Tollywood
