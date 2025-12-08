 Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు) | Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు)

Dec 8 2025 4:58 PM | Updated on Dec 8 2025 5:02 PM

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos1
1/10

తమ మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు సందడి చేశాడు. ఆ ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos2
2/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos3
3/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos4
4/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos5
5/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos6
6/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos7
7/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos8
8/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos9
9/10

Megastar Chiranjeevi And Surekha Attend His Manager Swamynath Daughter Naming Ceremony Photos10
10/10

# Tag
megastar Chiranjeevi surekha attend manager daughter naming ceremony Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అట్టహాసంగా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రారంభం (చిత్రాలు)
photo 2

Chiranjeevi : మేనేజర్ కుమార్తె బారసాల వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

నేటి తరానికి స్పూర్తి.. మన 'ప్రగతి' విజయం (ఫోటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఈ కాళీ మాత ఆలయాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా దర్శించుకున్నారా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Complaint On JC Asmith Reddy At Grievance Cell 1
Video_icon

Kethireddy Pedda Reddy: అంతా మీ ఇష్టమా! తాడిపత్రి మీ అడ్డా కాదు
Starlink Subscription Price in India Revealed Full Plan Details 2
Video_icon

ఇండియాలో స్టార్ లింక్ సబ్ స్క్రిప్షన్ ధరలు ఇవే!
Bolla Brahma Naidu Demands To Stop Medical College Privatization 3
Video_icon

వెంటనే ఆపేయండి.. మెడికల్ కాలేజీల జోలికి పోవద్దు
Students Protest for Fee Reimbursement 4
Video_icon

Tadepalli : పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్ విద్యార్థి నేతలను లారీ ఎక్కించి..!
TDP Vs BJP Leaders Clash Over Atal Bihari Vajpayee Statue at Machilipatnam 5
Video_icon

Machilipatnam: కూటమి నాయకుల మధ్య వాజ్‌పేయి విగ్రహం చిచ్చు
Advertisement