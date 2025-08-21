జాన్వీ కపూర్ క్యూట్ గ్లామరస్ పోజులు
ఫ్యామిలీ గెట్ టూ గెదర్లో సితార-నమ్రత
అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ రష్మిక
అద్దాన్ని చూస్తూ అనన్య ఫన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్
చీరలో అందాలన్నీ చూపిస్తూ ప్రియాంక జవాల్కర్
ఓరకంట చూస్తూ మైమరిపిస్తున్న కావ్య కల్యాణ్ రామ్
Aug 21 2025 5:25 PM | Updated on Aug 21 2025 6:18 PM
జాన్వీ కపూర్ క్యూట్ గ్లామరస్ పోజులు
ఫ్యామిలీ గెట్ టూ గెదర్లో సితార-నమ్రత
అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ రష్మిక
అద్దాన్ని చూస్తూ అనన్య ఫన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్స్
చీరలో అందాలన్నీ చూపిస్తూ ప్రియాంక జవాల్కర్
ఓరకంట చూస్తూ మైమరిపిస్తున్న కావ్య కల్యాణ్ రామ్