తెలంగాణ బిడ్డగా మెప్పించిన గోదావరి అమ్మాయి (ఫోటోలు)

'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన తేజస్వి రావు సోషల్మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.
ఈ మూవీలో రాంబాయిగా ఆమె అదరగొట్టింది అంటూ నెటిజన్లు షేర్ చేస్తున్నారు.
గతేడాది రిలీజైన 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' సినిమాలో జ్యోతి పాత్ర చేసింది కూడా తేజస్వినే కావడం విశేషం
ముద్దు పెట్టుకుంటే కడుపు వచ్చేస్తాది అని ఏడిచే అమ్మాయిగా ఆ మూవీలో చేసి వైరల్ అయిపోయింది.
ఈమె పుట్టింది గోదావరి జిల్లాలో అయినప్పటికీ.. రాంబాయిగా తెలంగాణ పిల్లగా మంచి యాక్టింగ్ చేసింది. సినిమాలో ఈమె ఇచ్చిన చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్కి ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.
దాదాపు ఐదేళ్లుగా గుర్తింపు కోసం పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్తో ఆమె పోరాడుతుంది.
'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి'తో ఇన్నాళ్లకు గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈమె దశ తిరిగేలా కనిపిస్తుంది.
