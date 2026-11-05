 ప్రశాంత్ వర్మ మహాకాళి.. భక్తి సాంగ్ రిలీజ్ | hanuman Director Movie Mahakali Song out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mahakali Movie: ప్రశాంత్ వర్మ మహాకాళి.. భక్తి సాంగ్ రిలీజ్

Nov 6 2026 1:35 AM | Updated on Nov 6 2026 1:35 AM

hanuman Director Movie Mahakali Song out now

హను-మాన్‌ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ క్రియేటర్‌గా వస్తోన్న చిత్రం మహాకాళి.  ఈ చిత్రంలో అక్షయ్‌ ఖన్నా, శ్రియారెడ్డి, భూమి శెట్టి, ఖుష్బూ, సముద్రఖని కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి  కథ అందించడంతో పాటు పర్యవేక్షణ ప్రశాంత్ వర్మ చేయగా పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వచ్చే సంక్రాంతికి జనవరి 8న పాన్ ఇండియా వైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఓ సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమా నుంచి ‘అయిగిరి నందిని ‍అంటూ సాగే భక్తి పాటను విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు స్మరణ్‌ సాయి లిరిక్స్ అందించగా.. అనిలా రాజీవ్‌, గీతా మాధురి, సాయిచరణ్‌ ఆలపించారు.  కాగా.. మహాకాళి' పేరుతో తీస్తున్న ఈ సినిమాలో భూమిశెట్టి ప్రధాన పాత్ర చేస్తుండగా.. శుక్రాచార్యుడి అనే విలన్ పాత్రని 'ధురంధర్' ఫేమ్ అక్షయ్ ఖన్నా పోషిస్తున్నాడు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల అనుపమ.. తాజా ఫొటోలు
photo 2

సింపుల్‌ లుక్స్‌లోనూ అదిపోయిన భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫోటోలు)
photo 3

రేపే ‘సీన్‌’ రిలీజ్‌.. నజ్రీయా నజీమ్‌ ఫొటోలు వైరల్‌
photo 4

నగలతో నిండైన అందం.. కంగనా ట్రెడిషనల్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

గోల్డెన్‌ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న మృణాల్ ఠాకూర్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sai Dharam Tej Engagement 1
Video_icon

Sai Dharam Tej: ఘనంగా సాయి ధరమ్ తేజ్ నిశ్చితార్థం..

Anchor Eshwar Shocking Comments On AP MPTC And ZPTC Election Polling 2
Video_icon

ఇలాంటి ఏలక్షన్ లు నెవ్వర్ బిఫోర్.. నెవ్వర్ ఆఫ్టర్...
YS Avinash Reddy Fires on Kutami Over Violence in Pulivendula 3
Video_icon

కూటమి అరాచకాలపై వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఫైర్
Mekapati Vikram Reddy Vs CI Gangadhar 4
Video_icon

నన్ను ఆపడానికి నువ్వు ఎవడివి? ఇచ్చిపడేసిన మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి
Heavy Floods To Amaravati Garam Garam Varthalu 5
Video_icon

చెరువుగా మారిన శంద్రబాబు రాజధాని!
Advertisement
 