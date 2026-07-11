ఇక్కడున్న ఫొటో చూస్తున్నారుగా...కాంపౌండ్ వాల్పై దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే ఎంచక్కా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారో! ఈ ప్రేమ కబుర్లు విజువల్గా ‘శ్రీ శ్రీ’లో చూడొచ్చు. దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రానికి ‘శ్రీ శ్రీ’ టైటిల్ ఖరారైంది. ‘లవ్ విల్ స్పార్క్ అగైన్’ అనేది క్యాప్షన్. ఈ సినిమాను రవి నెలకుదిటి దర్శకత్వంలో సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ‘‘ప్రేమ, వినోదం, మనసుని తాకే భావోద్వేగాలను చక్కగా మేళవించిన రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. స్క్రీన్పై హీరో–హీరోయిన్ల మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ కుదిరింది. తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేస్తాం’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది.