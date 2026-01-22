ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజాసాబ్' మూవీ నుంచి "దిల్ మాంగే మోర్" పాట లిరికల్ వీడియోను తాజాగా విడుదల చేశారు. మాళవిక మోహనన్ ఫైట్ సీన్తో ప్రారంభమయ్యే ఈ సాంగ్ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది. కాసర్ల శ్యామ్, అద్వితీయ ఓజ్జల రాసిన ఈ సాంగ్ను నకాష్ అజీజ్ ఆలపించారు. తమన్ సంగీతం అందించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టి.జి.విశ్వప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ మూవీని దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కించారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ సాంగ్లో మాళవిక మోహనన్ గ్లామర్తో పాటు తనదైన స్టైల్లో ఫైట్స్తో అదరగొట్టింది.
దిల్ మాంగే మోర్ అనేలా 'ది రాజాసాబ్' వీడియో సాంగ్
Jan 22 2026 1:00 PM | Updated on Jan 22 2026 1:07 PM
