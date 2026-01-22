 దిల్‌ మాంగే మోర్‌ అనేలా 'ది రాజాసాబ్‌' వీడియో సాంగ్‌ | Dil Mange More video song out from The Rajasaab | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దిల్‌ మాంగే మోర్‌ అనేలా 'ది రాజాసాబ్‌' వీడియో సాంగ్‌

Jan 22 2026 1:00 PM | Updated on Jan 22 2026 1:07 PM

Dil Mange More video song out from The Rajasaab

ప్రభాస్‌ నటించిన 'ది రాజాసాబ్‌' మూవీ నుంచి "దిల్‌ మాంగే మోర్‌" పాట లిరికల్ వీడియోను తాజాగా విడుదల చేశారు.  మాళవిక మోహనన్ ఫైట్‌ సీన్‌తో ప్రారంభమయ్యే ఈ సాంగ్‌ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది. కాసర్ల శ్యామ్, అద్వితీయ ఓజ్జల రాసిన ఈ సాంగ్‌ను నకాష్ అజీజ్ ఆలపించారు. తమన్‌ సంగీతం అందించారు.  పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టి.జి.విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీని దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కించారు. తాజాగా విడుదలైన ఈ సాంగ్‌లో మాళవిక మోహనన్‌ గ్లామర్‌తో పాటు తనదైన స్టైల్లో ఫైట్స్‌తో అదరగొట్టింది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

మేడారం మహాజాతరలో తొలిఘట్టం...ఘనంగా మండమెలిగె పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫుల్‌ జోష్‌లో బిగ్‌బాస్‌ విష్ణు ప్రియ (ఫోటోలు)
photo 4

ఎల్లే లిస్ట్ అవార్డులు 2026...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

కాలుదువ్వుతూ..రంకెలేస్తూ రంగంపేట జల్లికట్టు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ys Jagan SATIRICAL Comments On Chandrababu Commission in New Pattadar Passbooks 1
Video_icon

బాబు గారి విజన్ కలర్ మార్చడానికి 20 రూపాయల కమీషన్!
YS Jagan Satires On Chandrababu About Survey Stone 2
Video_icon

Survey Stone: 30 లక్షల మంది రైతులకు ఇదొక వరం..
Ys Jagan SATIRICAL Comments On Chandrababu And Pemmasani Chandrasekhar 3
Video_icon

Ys Jagan: పట్టాదారు పుస్తకాలపై QR కోడ్ ఆయనే తెచ్చాడంట!
Ys Jagan About Pattadar Passbooks Issue 4
Video_icon

Ys Jagan: ఎవరూ ట్యాంపరింగ్ చెయ్యలేని విధంగా QR కోడ్ ఇచ్చి....

Ys Jagan SLAMS Chandrababu And Yellow Media False News 5
Video_icon

రాక్షసుడు... ఎల్లో మీడియా వార్తలపై జగన్ ఫైర్
Advertisement
 