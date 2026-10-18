 తొలి సినిమాతోనే సత్తా చాటిన దర్శకుడు జానకిరామ్ | Comrade Kalyan Movie Director Janaki Ram Marella Latest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తొలి సినిమాతోనే సత్తా చాటిన దర్శకుడు జానకిరామ్

Oct 18 2026 2:52 PM | Updated on Oct 18 2026 2:58 PM

Comrade Kalyan Movie Director Janaki Ram Marella Latest

తొలి సినిమాతోనే సక్సెస్ అందుకుని ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడం కొందరికి అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’ మూవీతో దర్శకుడు జానకిరామ్ మారెళ్ల ఇలా తన ప్రతిభ చాటుకున్నారు. సింపుల్ వన్‌లైనర్స్, సహజమైన సంభాషణలు, సందర్భానుసారంగా వచ్చే కామెడీతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను నవ్వించారు. భారీ కామెడీ సన్నివేశాలపై ఆధారపడకుండా, సాధారణ సన్నివేశాలతోనే వినోదాన్ని పంచడంలో సక్సెస్ అయ్యారు.

(ఇదీ చదవండి: ‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’ మూవీ రివ్యూ)

కామెడీ మాత్రమే కాకుండా, కమర్షియల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను కూడా జానకిరామ్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. తన గురువు, దర్శకుడు బాబీ తరహాలోనే  యాక్షన్ సన్నివేశాలను రిచ్‌గా, ఆకట్టుకునే విజువల్స్‌తో రూపొందిస్తూ తనలోని టేకింగ్ స్కిల్‌ను చాటుకున్నారు. కామెడీ టైమింగ్‌తో నవ్వులు పంచుతూనే, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడం ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభకు నిదర్శనం.

తొలి సినిమాతోనే వినోదానికి పెద్దపీట వేస్తూ, కథను ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించిన విధానంతో జానకిరామ్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రేక్షకులను మెప్పించేలా సన్నివేశాలను తీర్చిదిద్దడంలో తనకున్న పట్టుని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. కామెడీ, యాక్షన్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక కంప్లీట్  కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ను అందించడంలో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు.

‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’ విజయంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న జానకిరామ్.. ఇదే టాలెంట్‌ను కొనసాగిస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన సినిమాలతో అలరించే అవకాశం ఉంది. తొలి సినిమాతోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై ఇప్పుడు అంచనాలు పెరిగాయి.

(ఇదీ చదవండి: జైలర్ 2 వర్సెస్ రణబాలి.. అదొక్కటే పెద్ద మైనస్..!)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సిల్క్ శారీలో సింగర్ మంగ్లీ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 3

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 4

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 5

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 1
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At SEC Office 2
Video_icon

SECని కలిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్

Machilipatnam YSRCP Mayor Candidate Lanka Jyothi Files Nomination 3
Video_icon

భారీ ర్యాలీతో మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్ది లంక జ్యోతి నామినేషన్
Producer Naga Vamsi Reveals Aadarsha Kutumbam Release Date 4
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ ఎప్పుడంటే...!
YS Jagan Mass Warning Chandrababu And AP Police 5
Video_icon

ఎల్లకాలం మీదే కాదు.. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక..! వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 