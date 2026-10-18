 కమెడియన్‌కు అండగా ఆ హీరో .. ఎన్టీఆర్ సాయం కోరిన రామచంద్ర.. | Comedian Ramachandra Gets Financial Aid From Hero Sanjosh NTR Help Promised | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Comedian Ramachandra: కమెడియన్ రామచంద్రకు హీరో సంజోష్ ఆర్థిక సాయం..

Oct 18 2026 2:35 PM | Updated on Oct 18 2026 2:48 PM

Comedian Ramachandra Gets Financial Aid From Hero Sanjosh NTR Help Promised

టాలీవుడ్‌ కమెడియన్‌ రామచంద్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. బ్రెయిన్‌ ట్యూమర్‌, పక్షవాతంతో చికిత్స పొందుతున్న ఆయనకు హీరో సంజోష్‌ అండగా నిలిచారు. తాజాగా రామచంద్రను పరామర్శించిన సంజోష్‌.. వైద్య ఖర్చుల కోసం 15000 ఆర్థిక సాయం అందించారు. అంతేకాకుండా, ఆయనకు మరింత సాయం అందేలా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

చికిత్సకు మరో రూ.8 లక్షలు..
కమెడియన్‌ రామచంద్ర చికిత్స కోసం ఇంకా సుమారు రూ.8 లక్షలు అవసరమని తెలుసుకున్న సంజోష్‌.. ఆయనకు సాయం చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఈ విషయాన్ని జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని కోరగా.. ఎన్టీఆర్‌ అన్నకు తెలియజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తానని సంజోష్‌ చెప్పారు.

సినీ ప్రముఖులకు సంజోష్‌ విజ్ఞప్తి
ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రామచంద్రకు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారంతా అండగా నిలవాలని సంజోష్‌ కోరారు. సినిమా కుటుంబమంతా ఒక్కటై సాయం చేస్తే ఆయన చికిత్సకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయని పేర్కొన్నారు. గతంలోనూ పలువురికి ఆర్థిక సాయం అందించిన సంజోష్‌.. మరోసారి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు.

కాగా వెంకీ సినిమాలో ‘బుజ్జి’ పాత్రతో రామచంద్రకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. వెంకీ, దుబాయ్ శీను, సొంతం, దరువు వంటి పలు హిట్ సినిమాల్లో హాస్య పాత్రల్లో నటించారు.  రామచంద్ర త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: జైలర్‌2లో అవకాశం.. నటి పూర్ణ ఎమోషనల్‌)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 2

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 3

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 4

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 1
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At SEC Office 2
Video_icon

SECని కలిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్

Machilipatnam YSRCP Mayor Candidate Lanka Jyothi Files Nomination 3
Video_icon

భారీ ర్యాలీతో మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్ది లంక జ్యోతి నామినేషన్
Producer Naga Vamsi Reveals Aadarsha Kutumbam Release Date 4
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ ఎప్పుడంటే...!
YS Jagan Mass Warning Chandrababu And AP Police 5
Video_icon

ఎల్లకాలం మీదే కాదు.. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక..! వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 