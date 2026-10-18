 రణబాలికి నెగెటివ్ టాక్.. అయినా కూడా తగ్గేదేలే..! | Vijay Devarakonda Ranabaali Movie Ticket Sales Record | Sakshi
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Ranabaali Movie: రణబాలికి నెగెటివ్ టాక్.. అయినా కూడా తగ్గేదేలే..!

Oct 18 2026 2:50 PM | Updated on Oct 18 2026 2:56 PM

Vijay Devarakonda Ranabaali Movie Ticket Sales Record

విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా నటించిన లేటేస్ మూవీ రణబాలి. రాహుల్‌  సంకృత్యాన్‌  దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌  16న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి రోజు ఈ మూవీకి మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ వచ్చింది. విజయ్‌, రష్మిక యాక్టింగ్‌, స్టోరీ బాగున్నప్పటికీ.. నిడివి, స్లోనెరేషన్‌ కొంత ఇబ్బందికరంగా మారాయని పలు వెబ్‌సైట్లు తమ రివ్యూల్లో పేర్కొన్నాయి. ఫలితంగా తొలి రోజు ఈ చిత్రం రూ. 16.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

అయితే టాక్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ రణబాలికి ఆదరణ కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా టికెట్స్ హాట్ కేకుల్లా బుకింగ్స్ అవుతున్నాయి. ఇదంతా చూస్తుంటే రణబాలి నెమ్మదిగా పుంజుకుంటున్నట్లు అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమాకు బుక్‌మైషోలోనే మొత్తం 750కె టికెట్స్ సేల్ అయ్యాయి. దీంతో మొదటి వారంలోనే ఈ సంఖ్య 1 మిలియన్ దాటుతుందని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో ది మమ్మీ ఫేమ్ ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ విలన్ రోల్ పోషించారు. ఈ చిత్రంలో ఈశ్వరీ రావు, లాల్, వినోద్ సాగర్, మధు నందన్, కిషోర్ కుమార్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నిర్మించారు. 
 

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